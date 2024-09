VerÃ¤nderungen im Kader der SchÃ¶nheider WÃ¶lfe Tim Berlin beginnt Studium in Kanada â€“ Jan GruÃŸ feiert Comeback

Schönheide. (PM EHV) Die Schönheider Wölfe geben eine personelle Veränderung im Team bekannt. Tim Berlin wird sich kurzfristig für ein Studium in Kanada zurückziehen...

Schönheide. (PM EHV) Die Schönheider Wölfe geben eine personelle Veränderung im Team bekannt.

Tim Berlin wird sich kurzfristig für ein Studium in Kanada zurückziehen und steht dem Team daher in der kommenden Saison nicht mehr zur Verfügung. Wir bedanken uns herzlich bei Tim für seinen Einsatz in der vergangenen Saison, in der er insgesamt acht Spiele im Wölfe-Trikot absolvierte. Wir wünschen ihm viel Erfolg und alles Gute für seine persönliche Zukunft in Übersee. Fotos: Ellen Hertel/Schönheider Wölfe

Als Ersatz freuen wir uns, bekannt geben zu dürfen, dass Jan Gruß sein Comeback bei den Wölfen geben wird. Der 33-jährige Verteidiger kehrt nach einer längeren Pause aufgrund einer schweren Schulterverletzung, die er sich in der Saison 2022/2023 zugezogen hat, ins Team zurück. Nach einem Jahr intensiver Rehabilitation und einer verdienten Auszeit hat Jan jetzt die Motivation und den Ehrgeiz wiedergefunden, seine Karriere fortzusetzen und die Wölfe in der neuen Saison zu verstärken. Jan Gruß zu seinem Comeback im Wölfe-Trikot: „Die Lust auf Eishockey habe ich nie verloren. Über das letzte Jahr habe ich wieder ein solides Fitnesslevel erreicht und auch die notwendige Kraft und Stabilität aufgebaut. Das ist natürlich immer mit einem gewissem Fleiß verbunden, welchen ich glücklicherweise habe. Nachdem eine Position im Team frei wurde und Sven damit an mich herantrat, habe ich dann nicht lange überlegt.“

Wölfe verlieren Heim-Test gegen Amberg knapp

Die Schönheider Wölfe mussten sich am Sonntag beim Heimspiel den Wild Lions Amberg knapp mit 3:4 (2:0/1:2/0:2) geschlagen geben.

Im zweiten Spiel innerhalb von 24 Stunden war das Team von Coach Sven Schröder über vierzig Minuten die bessere Mannschaft, versäumte es aber, gerade im zweiten Abschnitt 4-5 hochkarätige Chancen zu nutzen, um ihren zwischenzeitlichen 3:1-Vorsprung weiter auszubauen. In der Folge zeigten sich die Amberger dann deutlich effektiver und drehten die Partie knapp viereinhalb Minuten vor dem Ende zu ihren Gunsten. Für die Wölfe trafen vor 176 Zuschauern im Wolfsbau Arthur Schwabe und Florian Heinz (2). Foto : Markus Gläß/Schönheider Wölfe.

Am kommenden Wochenende stehen die beiden letzten Vorbereitungspartien auf dem Plan, ehe die Wölfe Anfang Oktober ins Meisterschaftsgeschehen der Regionalliga Ost einsteigen. Zunächst geht es am Freitag, den 27.09.24, 20:00 Uhr zum Rückspiel nach Amberg, ehe der letzte Test am Sonntag, den 29.09.24, 17:00 Uhr gegen den EHC Bayreuth Tigers im Schönheider Wolfsbau über die Bühne geht.