Veränderungen im Coaching Staff des EHC Kloten

Kloten. (PM EHC) Der EHC Kloten wird die kommende Saison mit Anpassungen im Coaching Staff in Angriff nehmen.

Tim Bertsche erhält die Möglichkeit, bei einem neuen Club eine neue Herausforderung anzunehmen. Die auslaufenden Verträge von Benjamin Winkler und Kimmo Rintanen werden nicht verlängert.

Tim Bertsche war während fünf Saisons als Goalie- und Video Coach für den EHC Kloten tätig und leistete in dieser Zeit einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der Torhüter sowie zur täglichen Arbeit rund um das Team. Nun bietet sich ihm die Möglichkeit, bei einem neuen Club eine neue Herausforderung anzunehmen.

Auch Benjamin Winkler wird den EHC Kloten verlassen. Winkler arbeitete in den Saisons 2024/25 und 2025/26 mit grossem Einsatz für den Club und brachte seine Erfahrung sowie sein gutes Gespür für die Mannschaft in die tägliche Arbeit ein. Bereits zuvor stand er als Spieler während sieben Saisons für den EHC Kloten im Einsatz und ist dem Club dadurch eng verbunden. Man hat sich entschieden, die Zusammenarbeit mit Blick auf die zukünftige Ausrichtung nicht weiterzuführen.

Kimmo Rintanen verlässt den EHC Kloten ebenfalls. Während seiner Zeit beim Club brachte er seine grosse Erfahrung und Fachkompetenz in die tägliche Arbeit mit der Mannschaft ein. Rintanen war bereits von 2001 bis 2011 Spieler beim EHC Kloten und später von 2012 bis 2015 Assistenztrainer. 2021 kehrte er erneut als Assistenztrainer zum Club zurück und feierte in dieser Zeit gemeinsam mit der Mannschaft den Aufstieg von der Swiss League in die National League. Im Hinblick auf die zukünftige Ausrichtung des Clubs hat man sich entschieden, künftig getrennte Wege zu gehen.

Der EHC Kloten bedankt sich bei allen drei Coaches herzlich für ihren grossen Einsatz und ihr Engagement für den Club und wünscht ihnen für ihre zukünftigen Aufgaben sowohl beruflich als auch privat alles Gute.

Die Veränderungen geben der Mannschaft neue Impulse, gleichzeitig wird das bestehende Grundkonzept konsequent weitergeführt und weiterentwickelt.

Über die Zusammensetzung des neuen Coaching Staffs wird der EHC Kloten zu einem späteren Zeitpunkt informieren.