VerÃ¤nderungen bei der DEG: Klub verabschiedet sich von Lolle, Hauke, Donnie und fÃ¼nf weiteren Cracks

Düsseldorf. (PM DEG) Nachdem die Düsseldorfer EG heute mit Kevin Maginot einen weiteren Neuzugang bekanntgegeben hat, möchte der Club zahlreiche weitere Abgänge vermelden.

In der Saison 2025/26 nicht mehr für die DEG auflaufen werden: Laurin Braun, Henrik Haukeland, Moritz Wirth, Brendan O’Donnell, Tyler Angle, Luis Üffing, Paul Postma und Sinan Akdag. Mit anderen Spielern – beispielsweise mit Alec McCrea – werden noch Gespräche über ihren Verbleib geführt.

Laurin Braun kam zum Jahreswechsel 2024/25 zu den Rot-Gelben. Der Stürmer konnte sogleich Akzente setzen und war ein wichtiger Faktor auf und außerhalb des Eises. Die DEG hätte ihn gerne weiter an sich gebunden, Braun hat sich jedoch für ein anderes Angebot entschieden. Danke Laurin, Du hättest es uns fast geschafft!

Henrik Haukeland hat insgesamt drei Spielzeiten in Düsseldorf absolviert. Mit teils herausragenden Leistungen war er ein sportliches Aushängeschild der DEG. Gerade in der Spielzeit 2022/23 rettete er seinem Team mit teils mirakulösen Paraden so manchen Punkt. Im September 2023 verlängerte die DEG mit dem Norweger um gleich sechs Jahre. Dieser Vertrag ist nun hinfällig. Danke für alles, Henrik. Du hast hier wirklich Eindruck hinterlassen!

Moritz Wirth war auch abseits des Eises ein bemerkenswerter Spieler, mit vielseitigen Interessen weit über das Eishockey hinaus. Der Kunstliebhaber kam 2023 aus Bremerhaven und stand dann zwei Saisons für die DEG auf dem Eis. Er kam in 91 Partien auf drei Treffer und elf Assists. Wirth wird sich einem DEL-Club anschließen. Wir werden Dich vermissen, Mo!

Auch Brendan O’Donnell hat in Düsseldorf nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Er kam im Laufe der Spielzeit 2021/22 und schlug sofort voll ein. Als technisch versierter und schneller Stürmer bewies er jede Menge „Zockerqualitäten“ und Torgefahr. In der Folgesaison warf ihn eine schwere Verletzung fast ein Jahr aus der Bahn. Nach seinem Comeback war er wieder eine gewohnte Stütze in der Offensive. In insgesamt 161 kam er auf starke 158 Punkte (69 Tore und 89 Vorlagen). Er war in jedem Falle einer der besten DEG-Stürmer in unseren Dome-Jahren. Unser rot-gelbes Herz trauert. Danke, Brendan!

Tyler Angle hat eine Saison für Düsseldorf gespielt, zuvor war der Stürmer ausschließlich in Nordamerika aktiv. In 47 Spielen für Rot-Gelb gelangen ihm Tore und 20 Vorlagen. In Erinnerung bleibt vor allem sein „Tor des Monats“ Dezember, ein spektakulärer Sololauf mit erfolgreichem Torabschluss beim Sieg in Schwenningen.

Luis Üffing wurde im Sommer 2023 verpflichtet. Der äußerst mannschaftsdienliche und kampfstarke Stürmer gab in 87 Partien alles für sein Team und steuerte zudem sieben Punkte bei. Danke für Deinen Eishockey-Spirit, Luis!

Paul Postma wurde im Laufe der Saison 2024/25 aus Österreich nachverpflichtet und konnte sogleich Akzente setzen. Dem Offensiv-Verteidiger gelangen in 39 Einsätzen beachtliche 21 Punkte.

Sinan Akdag kam im Sommer 2023 und hat in seinen beiden DEG-Saisons alle (!) 104 Pflichtspiele für sein Team bestritten. Dabei gelangen ihm sechs Treffer, außerdem gab er 22 Vorlagen. Der Verteidiger war stets eine verlässliche Größe. Danke, Sinan!

Die DEG wünscht allen Abgängen alles Gute für Ihren weiteren sportlichen und privaten Werdegang! Macht‘s gut, Jungs!

