Veränderungen auf der Goalie-Position bei den Memmingen Indians

Memmingen. (mfr) Die Memminger Indians müssen gut einen Monat vor Beginn der Vorbereitung auf der Torhüter-Position umplanen.

Michael Paterson-Jones kann verletzungsbedingt seinen Vertrag in der Maustadt nicht antreten, die Indians sichern sich deshalb mit dem 20 Jahre alten Schlussmann Justus Roth einen starken Ersatz aus Essen. Louis Eisenhut wird als dritter Torhüter ebenfalls wieder im Kader stehen.

Der Deutsch-Amerikaner Michael Paterson-Jones wird mit einer Verletzung an der Hüfte für mehrere Monate ausfallen und den Indians somit nicht zur Verfügung stehen. Der 25-jährige Linksfänger sollte eigentlich aus Höchstadt an den Hühnerberg wechseln, musste nun aber kurzfristig absagen. Beide Parteien einigten sich auf eine einvernehmliche Vertragsauflösung, der gebürtige US-Amerikaner wird sich in seiner Heimat auf den Heilungsverlauf konzentrieren.

Ersatz haben die Memminger bereits gefunden. Mit dem 20 Jahre alten Torhüter Justus Roth wechselt ein vielversprechendes Talent ins Allgäu. Der gebürtige Karlsruher durchlief den Nachwuchs der Jungadler Mannheim, ehe es ihn im Alter von 18 Jahren zu den Moskitos nach Essen zog. Im ersten Jahr bildete er dort mit Basti Flott-Kucis und Leon Hümer ein Goalie-Trio, ehe er in der abgelaufenen Spielzeit zum Stammtorhüter der Stechmücken aufstieg. 36 Einsätze standen für den 1,87m großen Schlussmann zu Buche, seine guten Leistungen bescherten ihm sogleich den Titel des „Rookie des Jahres“ im Norden. Aufgrund der fehlenden Oberliga-Lizenz des Clubs aus Essen war der Torhüter überhaupt erst verfügbar, die Indians freuen sich, dass sie die entstandene Lücke im Kader mehr als adäquat schließen konnten. Roth wird beim ECDC mit der Rückennummer 1 auflaufen.

Das Torhüter-Gespann wird auch im kommenden Jahr mit Louis Eisenhut komplettiert. Der 21-Jährige kam in der abgelaufenen Saison aus Deggendorf nach Memmingen und stand in sieben Partien für die Indianer auf dem Eis. Nach Möglichkeit soll er in der kommenden Saison auch in der Bayernliga Spielpraxis erhalten. Die Verantwortlichen sind noch auf der Suche nach einem Partner, um dies entsprechend umsetzen zu können.