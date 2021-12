VerÃ¤nderung in der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung bei den Heilbronner Falken

Heilbronn. (PM Falken) Bei den Heilbronner Falken gibt es zum 31.12.2021 einen Wechsel auf der Position des Geschäftsführers. Stefan Rapp, der seit Mai 2020...

Stefan Rapp, der seit Mai 2020 die operative Verantwortung bei den Heilbronner Falken inne hatte, verlässt den Club zum Jahresende und scheidet auch als Gesellschafter aus. Stefan Rapp, der viele Jahre in verantwortlicher Funktion und als Berater in der Wirtschaft sowie Industrie tätig war, kam auf die Gesellschafter zu, weil er seine berufliche Expertise gerne in einer interessanten Aufgabe in seinem angestammten Umfeld einsetzen möchte. Stefan Rapp: „Ich verlasse die Heilbronner Falken mit einem lachenden und einem weinenden Auge: Die Zeit mit den Heilbronner Falken war für mich eine neue, spannende, interessante und lehrreiche Erfahrung. Die eine oder andere Erfahrung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie war sicherlich sehr intensiv und anstrengend, hat mir aber auch viele neue Kenntnisse und Erfahrungen ermöglicht. Auf der anderen Seite hat mir die Arbeit im Profisport sehr viel Spaß gemacht – die schönen Momente nach Siegen und die Emotionen von Mannschaft, Fans und Mitarbeitern sind einzigartig. Nun habe ich die Möglichkeit, wiederum eine verantwortungsvolle Aufgabe im bewährten Umfeld zu übernehmen und ich danke den Gesellschaftern, dass Sie mir dies ermöglichen.“ Diese Perspektive wollten ihm die Gesellschafter ermöglichen und kamen deshalb seinem Wunsch nach einer Vertragsauflösung zum Jahresende 2021 nach.

„Wir danken Stefan Rapp für sein Engagement und hatten natürlich ursprünglich eine längerfristige Zusammenarbeit geplant. Stefan Rapp hat uns aber früh und sehr offen über seine berufliche Möglichkeit informiert, so dass wir den Übergang planen konnten. Wir haben schon die ersten Gespräche mit potenziellen Kandidaten führen können und sind dankbar, dass uns Timo Ruf in der Übergangsphase, bis ein neuer Geschäftsführer an Bord ist, als Interimsgeschäftsführer mit seinem Unternehmen Ruf Consulting unterstützen wird.“, so Gesellschafter Franz Böllinger. Timo Ruf begleitet die Heilbronner Falken schon seit längerer Zeit beratend und hat sich direkt bereit erklärt, den Geschäftsführerwechsel operativ zu unterstützen. „Ich bin den Heilbronner Falken seit vielen Jahren verbunden und begleite Geschäftsführer und Gesellschafter mit Projektunterstützung im Finanzbereich. Als mich die Gesellschafter angesprochen und um Unterstützung gebeten haben, war es mir eine Selbstverständlichkeit, mit meiner Expertise den Übergang zu begleiten.“

Stefan Rapp: „Meinem Interimsnachfolger Timo Ruf stehe ich sehr gerne zur Verfügung, wenn er zum Start meine Unterstützung nutzen möchte. Ich danke der Organisation, den Partnern, Sponsoren und Fans für die Zusammenarbeit und freue mich auf meine neue berufliche Aufgabe – dem Heilbronner Eishockey wünsche ich alles Gute und ich werde den Falken auch zukünftig verbunden bleiben.“

Die Gesellschafter werden nun die Suche nach einem geeigneten Nachfolger in der Geschäftsführung intensivieren, um den Weg der Weiterentwicklung der Heilbronner Falken auch zukünftig weiter zu gehen. „Wir sind davon überzeugt, dass die Region Heilbronn trotz der aktuellen pandemischen Herausforderungen großes Potenzial bietet, das Heilbronner Eishockey noch erfolgreicher zu machen und die Position als Publikums-Sportart Nummer 1 der Region zu festigen. Hierfür ist die Position des Geschäftsführers sehr wichtig und entsprechend wollen wir sie qualitativ hochwertig besetzen. Qualität, Leidenschaft und Expertise sind wichtiger, als eine schnelle Besetzung. Deshalb sind wir froh, dass wir mit Timo Ruf operative Kontinuität für die nächsten Monate sichern konnten“, so Rainer Maurer und Tom Bucher, für die Gesellschafter der Heilbronner Falken.