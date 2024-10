VerÃ¤nderung in der Bayreuther Defensive: Heyer verlÃ¤sst die Tigers â€“ Nedved schlieÃŸt sich dem Klub an

Bayreuth. (PM Tigers) Mit Niklas Heyer steht ein Verteidiger ab sofort nicht mehr im Lineup der onesto Tigers. Der 23-jährige Linksschütze hat kürzlich aus...

Bayreuth. (PM Tigers) Mit Niklas Heyer steht ein Verteidiger ab sofort nicht mehr im Lineup der onesto Tigers.

Der 23-jährige Linksschütze hat kürzlich aus persönlichen Gründen um die Auflösung seines Vertrages gebeten. Dieser Bitte sind die Verantwortlichen nachgekommen. Niklas hat sechs Pflichtspiele für Gelb-Schwarz absolviert und war in der Vorbereitung der erste Torschütze in der Geschichte der onesto Tigers. „Niklas war ein super Team-Mate, war sehr beliebt in der Mannschaft und hat viel getan für uns, auch außerhalb der Eisfläche“, verabschiedet sich Moritz Israel von Heyer.

Wir wünschen Niklas, der in Kürze vom Herner EV vorgestellt werden wird, auf seinem weiteren sportlichen sowie privaten Lebensweg nur das Beste!

Nedved neu in Bayreuth

Mit Ondrej Nedved kommt ein erfahrener Defender nach Oberfranken. Der 1,80 Meter große und 90 Kilo schwere Rechtsschütze war zuletzt in der Oberliga Nord, in Herne aktiv.

Der 32-jährige Verteidiger wurde im tschechischen Valtice geboren, verfügt aber auch über einen deutschen Pass. Während seiner Laufbahn führte es ihn immer wieder in die Alps Hockey League.

Seine ersten Schritte auf deutschem Eis machte Nedved 2018/2019 beim Höchstadter EC, ehe er erneut in die Alps Hockey League zurückkehrte. 2021/22 führte ihn seine Laufbahn dann ins bayrische Landsberg. Anschließend war der Rechtsschütze Leistungsträger beim EV Duisburg und sorgte mit seinen guten Auftritten dafür, dass der EVD als Aufsteiger die Playoffs erreichte und dort auch gegen Oberliga Süd-Meister EV Weiden einen tollen Auftritt hinlegte, bevor er sich Herne anschloss.

Nedved gilt als kompromissloser Verteidiger, der mit hohem Einsatz- und Kampfeswillen ausgestattet ist. Zudem ist mit einem guten Schuss ausgestattet.

„Er braucht sicher ein bisschen Zeit aber seine Einstellung und seine Arbeitsmoral ist sehr hoch. Er wird unsere Defensive mit seiner Erfahrung stabilisieren und weiterbringen“, ist Coach Suarez überzeugt von der Neuverpflichtung.

„Moritz Israel kennt Nedved als Gegner aus der Oberliga Nord noch sehr gut: „Gegen ihn hatte ich oft die härtesten Zweikämpfe. Einer der unangenehmsten Verteidiger. Er hat die Mentalität alles auf dem Eis zu lassen.“

Wir heißen Ondrej herzlich Willkommen in Bayreuth und wünschen ihm einen erfolgreichen Start bei den Tigers. Vorausgesetzt, alle Formalitäten können rechtzeitig erledigt werden, wird Nedved, der heute erstmals beim Training im Tigerkäfig teilnehmen wird, am Wochenende mit der Nummer 55 für die onesto Tigers aufs Eis gehen.

-av-