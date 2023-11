VerÃ¤nderung im Kader – Viktor Hubbertz verlÃ¤sst die GEG

Artikel anhören Viktor Hubbertz wird künftig nicht mehr für die Gefrather EG auflaufen. Der gebürtige Kempener hatte zuletzt immer wieder um seinen Kaderplatz kämpfen...

Viktor Hubbertz wird künftig nicht mehr für die Gefrather EG auflaufen.

Der gebürtige Kempener hatte zuletzt immer wieder um seinen Kaderplatz kämpfen müssen, kam in dieser Landesliga-Saison jedoch noch gar nicht zum Einsatz. Nun verlässt Viktor Hubbertz den Grefrath Phoenix auf eigenen Wunsch.

Hubbertz hat sich seit Kurzem beruflich Selbständig gemacht und möchte sich nun verstärkt seinem jungen Unternehmen zuwenden.

Der 24-jährige Angreifer erlernte das Eishockeyspielen in Grefrath und trug seit Vereinsgründung zunächst im Nachwuchsbereich, seit 2017 auch das blau-gelbe Trikot der 1. Mannschaft. In 84 Landesliga-Spielen steuerte er 4 Tore, 10 Assists und 14 Scorerpunkte bei.

„Viktor konnte nicht mehr vollumfänglich dabei mitgehen, was wir in Grefrath machen wollen. Zuletzt konnten wir ihm nicht mehr die Einsatzzeiten ermöglichen, die er sich gewünscht hätte“, so GEG-Trainer Joschua Schmitz zum Abgang. „Viktor ist schon lange dabei gewesen, dann ist es immer schade. Dennoch werden wir seine Entscheidung akzeptieren. Wir wünschen ihm alles Gute und viel Erfolg für seine berufliche und sportliche Zukunft“.

