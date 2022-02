Veränderung der Geschäftsstellen-Struktur bei den Krefeld Pinguinen

Krefeld. (PM Pinguine) Bedingt durch personelle Veränderungen innerhalb der Geschäftsstelle, passen die Krefeld Pinguine die Aufstellung der Geschäftsstelle an. Die Leitung der Geschäftsstelle übernehmen...

Die Leitung der Geschäftsstelle übernehmen fortan Krefeld Pinguine Chief Financial Officer Roger Nicholas sowie Karsten Holderberg, der von seiner Funktion als offizieller Berater der Geschäftsstelle befördert wird. Holderberg, Gesellschaftsvertreter des Pinguine Supporters und Inhaber der Fachwerkstatt Holderberg, wurde von Geschäftsführer Sergey Saveljev in seiner unterstützenden Funktion in der ersten Saisonhälfte eingesetzt.

Roger Nicholas, CFO und Legal: „Karsten Holderberg hat uns seine Hilfe in einer herausfordernden Phase der Saison angeboten und wir sind froh, dass er uns bei den bevorstehenden Aufgaben unterstützt. Wir blicken optimistisch nach vorne, wissen jedoch, dass wir für den Erfolg der Krefeld Pinguine den sportlichen Bereich und die Geschäftsstelle weiter stetig verbessern müssen.“

Karsten Holderberg: „Ich freue mich über das Vertrauen, das mir von den Pinguinen entgegengebracht wird und auf meine neue Aufgabe den personellen Umschwung in der Geschäftsstelle mitzukoordinieren. In den nächsten Wochen kommen einige Herausforderungen auf uns zu und wir nutzen die Olympiapause, um uns auf und neben dem Eis zu verstärken.“

Karsten Holderberg ist 39 Jahre alt und Inhaber der Fachwerkstatt Holderberg, einem Betrieb mit über 40 Mitarbeitern und der Fachrichtung Wasserschaden Komplettsanierung. Der dreifache Familienvater lebt in Neukirchen-Vluyn und pflegt in seiner Freizeit seit vielen Jahren den Kontakt zu den Eishallen in NRW. Nicht nur ist er seit 2005 passionierter Eishockey-Fan und seit ungefähr sechs Jahren als Sponsor bei den Pinguinen tätig, auch seine beiden Söhne sind in den Nachwuchsmannschaften des KEV 81 im Einsatz. Als Gesellschaftervertreter der Pinguine Supporters engagiert sich Holderberg seit nunmehr knapp zwei Jahren.