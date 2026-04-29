Veränderung auf der Trainerposition bei den Kassel Huskies: Petteri Väkiparta übernimmt Job von Todd Woodcroft / 13 Abgänge stehen fest

Kassel. (PM Huskies) Die Kassel Huskies und Cheftrainer Todd Woodcroft haben sich im beiderseitigen Einvernehmen dazu entschieden, den auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern.

Der 53-jährige Kanadier stand in den vergangenen beiden Spielzeiten an der Bande der Schlittenhunde und führte das Team bis ins Halbfinale sowie zuletzt ins Finale der DEL2.

Woodcroft bildete gemeinsam mit Assistenztrainer Petteri Väkiparta und Torwarttrainer Sinisa Martinovic das Trainerteam der Nordhessen. Nach intensiven Gesprächen und Analyse der abgeschlossenen Saison kam man gemeinsam zum Entschluss, die Zusammenarbeit zu beenden.

Zur kommenden Saison 2026/2027 übernimmt Petteri Väkiparta die Position des Head Coaches. Der erfahrene Finne kennt die DEL2 bestens und war bereits erfolgreich als Cheftrainer in der Liga tätig.

Mit Goalie- und Videocoach Sinisa Martinovic hätten die Kassel Huskies die Zusammenarbeit sehr gern fortgesetzt. Ihn zieht es ausschließlich aus familiären Gründen jedoch in die Schweiz, da sich der Lebensmittelpunkt der Familie dorthin verlagert hat.

Die Besetzung der Assistenztrainerpositionen wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Die Kassel Huskies bedanken sich bei Todd Woodcroft und Sinisa Martinovic ausdrücklich für deren großen Einsatz sowie die stets wertschätzende und kollegiale Zusammenarbeit und wünschen ihnen für ihre berufliche und persönliche Zukunft alles Gute.

Huskies-Sportdirektor Daniel Kreutzer: „Die Gespräche mit Todd waren jederzeit offen und von gegenseitigem Respekt geprägt. Gemeinsam sind wir zu der Einschätzung gekommen, dass es für beide Seiten sinnvoll ist, zur kommenden Saison eine neue Ausrichtung vorzunehmen. Wir haben Todd als äußerst engagierten, detailverliebten und leidenschaftlichen Trainer erlebt, der in Kassel viel bewegt hat – sowohl sportlich als auch menschlich. Dafür sind wir ihm sehr dankbar.

Nach dem verlorenen Finale und mit Blick auf die neue Saison steht naturgemäß ein Umbruch an. Nach den Gesprächen und der gemeinsamen Entscheidung mit Todd, haben wir uns in diesem Zuge auch auf der Trainerposition für neue Impulse entschieden.

Mit Petteri Väkiparta konnten wir eine interne und zugleich sehr überzeugende Lösung finden. Er ist der richtige Mann, verfügt über große Erfahrung, kennt die Liga und genießt sowohl bei Spielern als auch im Trainerumfeld ein hohes Ansehen. Petteri identifiziert sich stark mit den Kassel Huskies und bringt die nötige Überzeugung mit, das Team gezielt weiterzuentwickeln.

Mit „Silo“ hätten wir sehr, sehr gerne weiter zusammengearbeitet. Auch er selbst hat sich hier besonders wohl gefühlt und hat exzellent in unser Trainerteam gepasst. Allein der Umstand, wieder nah bei seiner Familie zu sein, begründet seinen ungeplanten Abschied. Wir bedanken uns für seine tolle Arbeit und werden ihn vermissen.“

Erste Personalentscheidungen für die Saison 2026/27 getroffen

Mit dem Finaleinzug und der DEL2-Vizemeisterschaft endete am 24. April die Saison 2025/2026 – nun blicken die Kassel Huskies auf eine Spielzeit voller Höhen und Tiefen zurück: „Es war ein intensives Jahr. Wir haben uns alle viel vorgenommen und haben eine gute Saison gespielt, in der wir am Ende verdient im Finale standen. Wir hatten harte Serien, mussten uns durcharbeiten und haben Charakter bewiesen. Wir hatten verschiedene Phasen, aber sind intern immer ruhig geblieben und hatten stets volles Vertrauen in unser Team. Nun geht unser Blick nach vorne und unsere Aufarbeitung der vergangene, sowie Planung für die nächste Spielzeit schreitet voran“, so Huskies-Sportdirektor Daniel Kreutzer.

In den vergangenen Wochen wurden bereits erste Kader-Entscheidungen für die Saison 2026/2027 getroffen, worüber die Kassel Huskies nun einen ersten Überblick geben möchten:

Wie bereits kommuniziert, haben Torhüter Philipp Maurer, U21-Verteidiger Manuel Schams, sowie die Stürmer Jake Weidner, Hunter Garlent, Tyler Benson, Tristan Keck, Laurin Braun, Yannik Valenti, Maciej Rutkowski und Michael Bartuli einen Vertrag (mindestens) für die Spielzeit 2026/27.

Die Schlittenhunde verlassen werden die Torhüter Oleg Shilin, Nick Neufeld und Brandon Maxwell; die Verteidiger Tim Bender, Bode Wilde, Luca Münzenberger, Simon Schütz, Andrew Bodnarchuk und Hans Detsch sowie die Stürmer Clemens Sager, Kaspars Daugavins, Dominic Turgeon und Mitch Hoelscher

Mit Marco Müller, Ben Stadler, Darren Mieszkowski, und Alexander Pankraz befinden sich die Verantwortlichen in Gesprächen über die Zukunft

Christian Schiling wird kommende Saison voraussichtlich weiter beim Kooperationspartner Hammer Eisbären unter Vertrag stehen und mit einer Förderlizenz für die Huskies ausgestattet bleiben.

Nach Abschluss der noch ausstehenden Gespräche, wird es in den kommenden Wochen weitere Personalupdates zu möglichen weiteren Abgängen, aber auch zu Vertragsverlängerungen sowie ersten Neuzugängen geben.

Oleg Shilin

Der russische Torhüter mit deutscher Staatsbürgerschaft war im Sommer 2025 zur Mannschaft gestoßen und absolvierte in der Hauptrunde 17 Einsätze für den ECK. Dabei feierte er zehn Siege und brachte er es auf eine Fangquote von 92,7%.

Nick Neufeld

Der in Kassel geborene Nick Neufeld stand in der abgelaufenen Saison als Back-Up Goalie zur Verfügung, blieb jedoch ohne Eiszeit.

Brandon Maxwell

Maxwell heuerte 2023 bei den Huskies an und absolvierte in zwei Saisons 65 Hauptrunden- und 18 Playoff-Einsätze für die Schlittenhunde. Dabei erreichte er eine Fangquote von 91,3%. Nach seiner Verletzung im vergangenen Jahr stand der US-Amerikaner in der abgelaufenen Spielzeit nur noch einmal zwischen den Pfosten.

Tim Bender

Der 31-jährige Mannheimer stieß 2024 zu den Huskies und lief inklusive Playoffs 91-mal für die Huskies auf. Der Verteidiger, der knapp die Hälfte der Saison verletzt pausieren musste erzielte während seiner Zeit in Kassel sieben Tore und bereitete 42 Treffer vor.

Bode Wilde

Der offensivorientierte Deutsch-Amerikaner wechselte zur Saison 25/26 vom EC Bad Nauheim nach Nordhessen. In 56 Spielen sammelte Wilde 52 Scorerpunkte, erzielte 14 Tore. Der 26-jährige Rechtsschütze absolvierte im Schnitt über 22 Minuten Eiszeit pro Spiel.

Luca Münzenberger

Als Leihe von den Kölner Haien heuerte Münzenberger vergangenen Herbst als Nachverpflichtung in der Fuldastadt an. In 51 Partien sammelte der 23-jährige Draftpick der Edmonton Oilers 10 Punkte (1 Tor) für den ECK.

Simon Schütz

Bei seiner ersten Station außerhalb der bayerischen Heimat absolvierte der Verteidiger als Assistenzkapitän sämtliche Hauptrundenspiele. Inklusive Playoffs trug der 28-jährige 67-mal das Huskies Trikot und sammelte 19 Punkte (4 Tore). Der Verteidiger verlässt die Nordhessen auf eigenen Wunsch.

Andrew Bodnarchuk

2023 war der DEL- und NHL-erfahrene Kanadier, der während seiner Zeit in Nordhessen die deutsche Staatsbürgerschaft erhielt, aus Nürnberg an die Fulda gewechselt. „Bods“ trug 166 Spiele den Husky auf der Brust und scorte 49 Punkte (10 Tore). Zu Ehren Selas, der Tochter eines engen Freundes, wechselte der 37-Jährige in der abgelaufenen Saison seine Rückennummer 47 zur 10. Die beiden vergangenen Spielzeiten übte er das Amt des Assistenzkapitäns aus.

Hans Detsch

Fünf Spielzeiten hielt der „Hooligan“ seine Knochen für die Huskies hin. In Kassel vom Flügelstürmer zum Verteidiger umgeschult lief Hans 275-mal für die Huskies auf und scorte 88 Punkte (27 Tore). Als Arbeitstier und Kämpfer ist der 31-Jährige ein großer Publikumsliebling in Kassel. Nach über 700 Profispielen wird Detsch seine aktive Eishockeykarriere in diesem Sommer in Kassel beenden, dem Standort jedoch in anderer Funktion erhalten bleiben.

Clemens Sager

2024 wechselte Sager als U20-Nationalspieler von den Eisbären Berlin nach Kassel. 85-mal trug der Stürmer das Huskies-Trikot und sammelte vier Assists. Zudem lief er zehn Mal für Kooperationspartner Hammer Eisbären auf und unterstützte die U20 des ECK. Mit 10 Scorerpunkten aus sechs Relegationsspielen war Sager dabei ein wichtiger Spieler für den gelungenen Klassenerhalt der Young Huskies.

Kaspars Daugavins

Der Kapitän der lettischen Nationalmannschaft absolvierte 30 Spiele für die Huskies und sammelte 13 Punkte (4 Tore). Als lettischer Fahnenträger vertrat der NHL-Veteran neben Todd Woodcroft die Huskies auf großer Bühne und nahm an seinen vierten Olympischen Spielen teil.

Dominic Turgeon

Der US-kanadische Center war 2024 aus der zweiten schwedischen Liga nach Kassel gewechselt. In 121 Einsätzen scorte der vor Bully-starke Center 79-mal für die Blau-Weißen, erzielte 42 Tore.

Mitch Hoelscher

Für Hoelscher war Kassel die erste Station in Deutschland. Er kam vom slowakischen Erstligisten Bratislava zu den Huskies. In 50 Spielen sammelte der 26-jährige Kanadier 36 Punkte (7 Tore).

Die Kassel Huskies bedanken sich bei allen Spielern, die den Club verlassen werden, ausdrücklich für ihren Einsatz, ihre Leidenschaft und ihren Beitrag zu einer intensiven Saison. Für ihren weiteren sportlichen wie auch persönlichen Weg wünschen die Huskies allen Spielern alles Gute und viel Erfolg.

Huskies-Sportdirektor Daniel Kreutzer: „Wir danken allen Spielern für ihren unermüdlichen Einsatz im Trikot der Huskies. Sie haben in einer fordernden Saison Charakter gezeigt und unseren Weg bis ins Finale und zur Vizemeisterschaft mitgeprägt. Für ihre sportliche sowie persönliche Zukunft wünschen wir ihnen nur das Beste.“

Der aktuelle Huskies-Kader für die DEL2 Saison 2026/27 (Stand 29.04.2026)

Tor: Philipp Maurer

Verteidigung: Manuel Schams

Sturm: Jake Weidner, Maciej Rutkowski, Tyler Benson, Laurin Braun, Michael Bartuli, Hunter Garlent, Tristan Keck

Trainer: Petteri Väkiparta (Headcoach)