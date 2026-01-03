Veit Oswald: â€žDer Coach hat die richtigen Worte gefundenâ€œ – Red Bull MÃ¼nchen gewinnt bei den Grizzlys Wolfsburg

MÃ¼nchen. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull MÃ¼nchen gewann am 35. Spieltag der PENNY DEL-Saison 2025/26 bei den Grizzlys Wolfsburg mit 3:2 (0:2|0:0|2:0|0:0|1:0) nach PenaltyschieÃŸen und sicherte sich damit den sechsten DEL-AuswÃ¤rtssieg in Folge.

Vor 3.457 Zuschauern erzielte Veit Oswald den entscheidenden Treffer. In der regulÃ¤ren Spielzeit trafen ebenfalls Oswald und Yasin Ehliz fÃ¼r das Team von Trainer Oliver David, das in der Tabelle an Mannheim vorbeizog und nun Platz zwei belegt.

Spielverlauf

Nach der ersten guten Chance durch Wolfsburgs Matt White (1.) fanden die Red Bulls besser ins Spiel. Dennoch erzielten die Grizzlys den ersten Treffer, als der Puck glÃ¼cklich bei Julian Chrobot landete, der Antoine Bibeau keine Chance lieÃŸ (5.). Mitte des Drittels drÃ¤ngten die Red Bulls auf den Ausgleich. Oswald hatte eine von mehreren guten MÃ¶glichkeiten, doch an Dustin Strahlmeier war kein Vorbeikommen. In der Schlussphase durften die Wolfsburger zweimal in Ãœberzahl agieren: Nachdem die erste MÃ¶glichkeit ungenutzt blieb, fÃ¤lschte Machacek einen Pass zielgenau ab (19.) und stellte den 2:0-Pausenstand her.

Weiter ging es mit intensivem Eishockey und Ã¼berlegenen MÃ¼nchnern. Wolfsburgs Offensive kam kaum zur Entfaltung, wÃ¤hrend sich die Red Bulls zahlreiche Chancen erspielten. Patrick Hager wurde fÃ¼r eine starke Einzelleistung jedoch nicht mit dem Anschlusstreffer belohnt (26.), zudem blieb MÃ¼nchen auch in drei weiteren Ãœberzahlsituationen ohne Torerfolg. So endete der Mittelabschnitt torlos.

Auch im Schlussabschnitt gaben die Red Bulls zunÃ¤chst den Ton an. In der 45. Minute durfte das Team von Trainer Oliver David jubeln: Oswald fÃ¤lschte einen Schuss von Nikolaus Heigl zum 1:2 ab und brachte den viermaligen deutschen Meister wieder heran. Die Drangphase der GÃ¤ste wurde erst durch ein Wolfsburger Powerplay gestoppt, in dem Bibeau glÃ¤nzend gegen Gemel Smith rettete (50.). Im Anschluss rannte MÃ¼nchen erneut an und erspielte sich weitere gute MÃ¶glichkeiten, doch Strahlmeier hielt seinen Kasten bis in die Schlussphase sauber. Eine Minute vor der Sirene war der Wolfsburger Schlussmann dann geschlagen: Ehliz erzielte mit einem Tor des Willens den 2:2-Ausgleich und erzwang die VerlÃ¤ngerung.

In der fÃ¼nfminÃ¼tigen Overtime ging es hin und her, ein Treffer fiel aber nicht. Die Entscheidung brachte das PenaltyschieÃŸen: Da sicherte Oswald den Red Bulls den Extrapunkt.

Veit Oswald: â€žEs ist gerade nicht leicht mit den vielen Verletzten. Umso schÃ¶ner ist es, ein Spiel so zu gewinnen. Der Coach hat in der ersten Drittelpause die richtigen Worte gefunden. Danach waren wir disziplinierter und haben kaum noch etwas zugelassen. Deshalb haben wir uns den Sieg verdient.â€œ

Tore:

1:0 | 04:01 | Julian Chrobot

2:0 | 18:16 | Spencer Machacek

2:1 | 44:12 | Veit Oswald

2:2 | 59:02 | Yasin Ehliz

2:3 | 65:00 | Veit Oswald

Zuschauer: 3.457

