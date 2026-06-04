Vegas Golden Knights: Wie ein NHL-Team die Glücksspiel-Hauptstadt der Welt eroberte

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Als die NHL im Juni 2016 eine Franchise nach Las Vegas vergab, waren die Zweifel groß. Eine Stadt, die weltweit für Casinos, Shows und Wochenendtourismus steht, sollte plötzlich ein eigenes Eishockey-Team tragen? Knapp zehn Jahre später ist diese Diskussion verstummt. Die Vegas Golden Knights haben im Frühjahr 2026 zum dritten Mal in ihrer jungen Geschichte das Stanley Cup Final erreicht und gelten längst als eine der stabilsten Organisationen der Liga. Ihre Geschichte ist dabei untrennbar mit einer Stadt verbunden, deren wirtschaftliches Fundament seit jeher Unterhaltung und Glücksspiel bilden.

Ein Expansionsteam, das alle Erwartungen brach

Treibende Kraft hinter dem Projekt war der Unternehmer Bill Foley, der für die Aufnahme seiner Franchise rund 500 Millionen US-Dollar Expansionsgebühr an die Liga zahlte. Damit bekam der Bundesstaat Nevada erstmals ein Team aus einer der vier großen nordamerikanischen Profiligen. Viele Beobachter hielten den Standort für ein Risiko: zu heiß, zu transient, zu sehr auf Touristen ausgerichtet. Die Geschichte der Golden Knights widerlegte diese Skepsis schneller, als es selbst Optimisten für möglich gehalten hatten.

Im Expansion Draft stellte das Management um General Manager George McPhee einen Kader aus Spielern zusammen, die ihre bisherigen Klubs nicht geschützt hatten. Aus diesen vermeintlichen Ausschussspielern, die sich selbstironisch “Golden Misfits” nannten, formte Trainer Gerard Gallant ein Team, das in seiner Premierensaison 2017/18 sensationell bis ins Stanley Cup Final stürmte. Dort war gegen die Washington Capitals mit 1:4 Endstation, doch der Grundstein für eine besondere Beziehung zwischen Stadt und Team war gelegt. Nach dem Anschlag auf das Route-91-Festival im Oktober 2017 wurde die T-Mobile Arena zum Ort kollektiver Trauer und des Zusammenhalts. “Vegas Strong” war mehr als ein Slogan, es war der Moment, in dem die Stadt ihr Team annahm.

Vom Premierenmärchen zum Stanley-Cup-Sieger

Was 2018 noch als einmaliges Märchen galt, entwickelte sich zur Konstanz. In acht ihrer ersten neun Spielzeiten erreichten die Golden Knights die Playoffs. Der größte Triumph folgte 2023: Im Finale setzte sich Vegas mit 4:1 gegen die Florida Panthers durch, Jonathan Marchessault wurde als wertvollster Spieler der Playoffs mit der Conn Smythe Trophy ausgezeichnet. Auch das deutsche Publikum war damals nah dran, die Finalserie wurde live und exklusiv bei Sky und WOW übertragen, mit Uwe Krupp als Experten.

In der Saison 2025/26 gewann das Team die Pacific Division und marschierte erneut durch die Western Conference, unter anderem mit einem Sweep gegen die Colorado Avalanche im Conference Final. Im Endspiel um den Stanley Cup treffen die Golden Knights nun auf die Carolina Hurricanes, einen Gegner, der ihnen spielerisch wie physisch alles abverlangt. Unabhängig vom Ausgang der Serie steht fest: Kaum eine Franchise hat in so kurzer Zeit so viel erreicht.

Sport als zweites Standbein der Entertainment-Metropole

Der Erfolg der Golden Knights hat in Las Vegas eine Entwicklung angestoßen, die weit über das Eishockey hinausreicht. Die Stadt, deren Wirtschaft jahrzehntelang fast ausschließlich von Casinos, Kongressen und Tourismus lebte, hat den Profisport als zusätzliches Standbein entdeckt. 2020 zogen die Raiders aus der NFL nach Nevada, es folgten ein Formel-1-Rennen auf dem Strip und 2024 sogar der Super Bowl. Das Modell dahinter ist klar erkennbar: Sportereignisse füllen Hotelbetten, Restaurants und Spielbanken gleichermaßen, und sie verlängern die Aufenthaltsdauer der Besucher.

Dass ausgerechnet die Glücksspiel-Hauptstadt der Welt so lange auf große Profiteams verzichten musste, lag an den strengen Vorbehalten der Ligen gegenüber Sportwetten. Diese Haltung kippte 2018, als der Oberste Gerichtshof der USA das bundesweite Sportwettenverbot aufhob. Seither haben die meisten US-Bundesstaaten Wetten legalisiert, und die Ligen kooperieren offen mit der Branche, die sie zuvor jahrzehntelang auf Distanz gehalten hatten.

Der Boom des Online-Glücksspiels erreicht Europa

Parallel zur Öffnung des US-Marktes hat sich das Glücksspiel weltweit zunehmend ins Internet verlagert. Auch Europa reguliert diesen Wandel: Seit der Glücksspielstaatsvertrag von 2021 erstmals bundesweit einheitliche Lizenzen für virtuelle Automatenspiele und Online-Poker ermöglicht, boomt der Markt für Online Casinos auch in Deutschland. Die Entwicklung erinnert in ihrer Dynamik an das, was Nevada seit Jahrzehnten vorlebt: Ein klar regulierter Rahmen schafft Vertrauen, zieht Anbieter an und lässt einen Markt entstehen, der vorher in Grauzonen stattfand.

Für Spieler hat sich die Lage dadurch spürbar verändert. Wer wissen möchte, welche lizenzierten Anbieter zu den besten Online Casinos zählen, findet heute deutlich mehr Transparenz als noch vor wenigen Jahren, von offiziellen Lizenzlisten bis zu unabhängigen Vergleichen. Die Parallele zu Las Vegas liegt auf der Hand: So wie die Stadt bewiesen hat, dass Glücksspiel und seriöser Profisport sich nicht ausschließen, zeigt der regulierte deutsche Markt, dass Online-Glücksspiel und Verbraucherschutz zusammen funktionieren können.

Was der Erfolg von Vegas für das Eishockey bedeutet

Die Golden Knights haben bewiesen, dass Eishockey auch in der Wüste funktioniert, wenn Organisation, Standortbindung und sportlicher Ehrgeiz stimmen. Für die NHL ist Las Vegas vom Experiment zum Vorzeigestandort geworden, und die Liga strahlt damit auch nach Europa aus. Die Spiele der Finalserien erreichen hierzulande ein wachsendes Publikum, und immer häufiger wechseln deutsche Talente direkt aus der DEL in die NHL. Die Verbindung aus Sport, Unterhaltung und einem klug regulierten Glücksspielmarkt, die Las Vegas groß gemacht hat, ist damit längst kein rein amerikanisches Phänomen mehr. Sie ist ein Modell, das Schule macht.

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