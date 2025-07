Vasilii Panov wechselt nach Dortmund

Dortmund. (PM Eisadler) Die Eisadler Dortmund setzen ihre Saisonplanung mit der Verpflichtung eines weiteren jungen Spielers fort.

Mit Vasilii Panov wechselt ein 21-jähriger Stürmer von Friesland nach Westfalen. In der letzten Saison spielte er beim ECW Sande „Jadehaie“ in der Regionalliga Nord. Dort kam er bei 23 Einsätzen zu 29 Scorerpunkten.

„Ich habe mit drei Jahren angefangen, Eishockey zu spielen. Mit acht Jahren schloss ich mich den Löwen Frankfurt an, danach spielte ich von der U14 bis zur U20 für die Jungadler Mannheim Nach meiner Zeit im Nachwuchsbereich konnte ich bereits ein paar Spiele in Selb (DEL2) und Höchstadt (Oberliga Süd) bestreiten, bevor ich dann nach Sande an die Nordsee wechselte. Meine Stärken sehe ich im spielerischen Bereich. Es gab gute Gespräche mit den Eisadlern, so dass mir die Entscheidung leicht fiel, in Dortmund zu unterschreiben. Gleichzeitig werde ich im August dort eine Ausbildung beginnen. Ich freue mich riesig darauf, vor den leidenschaftlichen Dortmunder Fans zu spielen und meinen Teil dazu beizutragen, dass wir gemeinsam um den Titel kämpfen können“ erklärt Vasilii Panov.

Auch der sportliche Leiter Matthias Potthoff freut sich auf und über die Verpflichtung von Vasilii Panov: „Vasilii ist ein weiterer Spieler mit einem Talent für höhere Ligen, er ist durch seine Zeit im Nachwuchs der Adler Mannheim hervorragend ausgebildet und passt perfekt in das auf die Zukunft ausgerichtete Konzept der Eisadler. Wir freuen uns über seine Zusage und erhalten einen entwicklungsfähigen und flexibel einsetzbaren Stürmer.“

Parallel zu der Verpflichtung des jungen talentierten Stürmers können die Eisadler Dortmund auch zwei weitere Vorbereitungsspiele verkünden, die sich aus den Kontakten nach Sande ergaben. So treten die Eisadler am Samstag, den 27. September 2025 ab 18:30Uhr bei den Jadehaien an. Das Rückspiel in Dortmund findet am Freitag, dem 3. Oktober 2025 an der Strobelallee statt.

