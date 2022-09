Valentino WeiÃŸgerber erfolgreich operiert

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Valentino Weißgerber wurde in dieser Woche in der Unfallchirurgie des Altenburger Klinikums erfolgreich an der Schulter operiert. Der Angreifer wird somit...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Valentino Weißgerber wurde in dieser Woche in der Unfallchirurgie des Altenburger Klinikums erfolgreich an der Schulter operiert.

Der Angreifer wird somit für knapp zwölf Wochen ausfallen. Die schwerwiegende Verletzung zog sich der 18-jährige Weißgerber während einer Trainingseinheit auf dem Eis im Kunsteisstadion Crimmitschau zu.

„Die Operation ist optimal verlaufen“, verkündete Dr. Hendrik Baum, welcher Leitender Oberarzt der Klinik sowie Mannschaftsarzt der Eispiraten Crimmitschau ist. Wir wünschen Valentino einen guten Heilungsverlauf ohne Komplikationen und hoffen, ihn bald wieder auf dem Eis zu sehen.

Niklas Zipfel startet Ausbildung bei den Eispiraten

18-Jähriger erweitert Verwaltung und unterstützt Bereiche Marketing- und Medienarbeit

Die Eispiraten Crimmitschau erhalten Zuwachs in der Verwaltung: Niklas Zipfel begann heute mit seiner Ausbildung zum Mediengestalter Digital & Print und wird den Eishockey-Zweitligisten ab sofort im Bereich Medien- und Pressearbeit unterstützen. Die dreijährige duale Ausbildung des 18-Jährigen findet sowohl in der Geschäftsstelle der Eispiraten, wo er seine praktischen Kenntnisse erwerben wird, als auch durch Blockunterricht in seiner Leipziger Berufsschule statt.

„Wir wollen unsere Marketing- und Medienarbeit zukünftig weiter ausbauen und den nächsten Schritt gehen. Umso mehr freue ich mich, dass wir mit Niklas einen motivierten und zielstrebigen Mitarbeiter gewinnen konnten, der uns in eben jenen Bereichen unterstützen und besser machen wird. Ich freue mich riesig auf die Zusammenarbeit“, erklärt Aaron Frieß, Head of Communications der Eispiraten. Der 25-Jährige startete vor genau sieben Jahren selbst mit der Ausbildung zum Mediengestalter Digital & Print bei den Westsachsen und soll nun sein Wissen an den Lehrling weitergeben.

„Es ist wichtig für die Region, junge und motivierte Menschen zu unterstützen und zu fördern. Wir sehen uns als wichtigen Bestandteil, talentierte Leute in das Berufsleben zu integrieren. Sowohl auf als auch neben dem Eis sehen wir hier unsere Aufgabe. Für seine Ausbildung wünschen wir Niklas alles Gute“, sagt Eispiraten-Geschäftsführer Jörg Buschmann.

Auch der sport- und medienbegeisterte Niklas Zipfel, der in diesem Jahr sein Fachabitur abgeschlossen hat, selbst in seiner Freizeit Fußball spielt und als ehrenamtlicher Nachwuchstrainer beim FC Crimmitschau tätig ist, freut sich auf seinen neuen Lebensabschnitt und die damit einhergehende Herausforderung: „Da ich schon seit vielen Jahren selbst als Fan im Stadion stand, freue ich mich jetzt ein Teil dieses tollen Teams zu sein. Ich bin sehr glücklich, dass ich den neuen Lebensabschnitt hier bei den Eispiraten starten kann und bedanke mich bei Jörg Buschmann und Aaron Frieß, welche mir die Möglichkeit dazu geben und das Vertrauen schenken“.

Die Eispiraten Crimmitschau begrüßen Niklas ab sofort als neues Mitglied im Team und wünschen Ihm eine erfolgreiche Lehrzeit, die hoffentlich mit einer bestandenen Abschlussprüfung zum Mediengestalter Digital & Print abgeschlossen wird.