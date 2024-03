Valentin Ploner bleibt Heimat treu!

Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck meldet die nächste Vertragsverlängerung. Valentin Ploner bleibt weiter Teil der Innsbrucker Haie. Valentin Ploner bleibt beim HC...

Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck meldet die nächste Vertragsverlängerung. Valentin Ploner bleibt weiter Teil der Innsbrucker Haie.

Valentin Ploner bleibt beim HC TIWAG Innsbruck. Der Tiroler hat seinen Vertrag mit den Haien verlängert. Der 23-jährige geht in seine zweite Saison mit den Haien. Nach ersten Ligaeinsätzen für die Vienna Capitals und die Pioneers Vorarlberg kehrte Ploner in der Vorsaison in seine Heimat zurück. Für die Haie kam Valentin auf 47 Liga- und 8 Champions Hockey League-Einsätze.

Statements

Valentin Ploner: „Innsbruck ist mein Zuhause, und ich freue sehr weiterhin für die Haie spielen zu dürfen. Ich möchte mich weiterentwickeln und der Mannschaft mit körperlicher Härte weiterhelfen. Dank unserer tollen Fans macht es richtig Spaß ein Hai zu sein.“

HC TIWAG Innsbruck Sportmanager Max Steinacher: „Es freut uns immer besonders, wenn wir einen heimischen Spieler halten können. Valentin hat vergangene Saison gezeigt, dass er mit seiner Physis ein wichtiger Bestandteil des Teams sein kann. Er ist bereit auch schwere Wege zu gehen und scheut keinen Zweikampf.“