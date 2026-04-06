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Valentin Kroha kehrt zum Heimatverein zurück

6. April 20261 Mins read61
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Miesbach. (PM TEV) Am Ostersonntag kann der TEV mit dem 19-jährigen Abwehrtalent Valentin Kroha seinen zweiten Neuzugang für die Saison 2026/2027 präsentieren.

Der gebürtige Miesbacher lernte das Eislaufen in der Kreisstadt und durchlief die unteren Nachwuchsteams des TEV‘s, ehe er 2016 zu den Starbulls Rosenheim wechselte und dort seine weitere Ausbildung genoss. Nach einem halben in Bad Tölz folgte für Kroha im vergangenen Sommer der Wechsel nach Grafing zum EHC Klostersee, wo er den Sprung aus der U20 Mannschaft in die Bayernliga schaffte und neben 13 DNL3 Spielen mit 3 Toren und 8 Assists auch 25 Spiele in der Bayernliga mit vier Assists absolvierte.

Der 1,90m große Linksschütze, der mit der Nummer 19 für den TEV auflaufen wird, blickt mit Vorfreude auf die Rückkehr nach Miesbach: “Bereits seit meinem Wechsel 2016 zu den Starbulls nach Rosenheim stand für mich fest, dass ich eines Tages wieder für den TEV spielen möchte. Miesbach ist und bleibt meine Heimat, und die Möglichkeit, jetzt wieder für den TEV aufzulaufen, war für mich einfach eine klare Sache. Ich freue mich wieder ein Teil dieses Vereins zu werden hoffe meinen Beitrag zu einer erfolgreichen Saison leisten zu können. An die TEV-Fans: ich freu mich auf euch, wir sehen uns auf dem Eis!”

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