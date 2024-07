Valentin KÃ¶cheler bleibt den Schwarz-Gelben treu

Sonthofen. (PM ERC) Ein Vorbild an Einsatz und ein Garant für gute Laune: Mit seiner unbeschwerten Art und positiven Einstellung ist Valentin Köcheler bei...

Sonthofen. (PM ERC) Ein Vorbild an Einsatz und ein Garant für gute Laune: Mit seiner unbeschwerten Art und positiven Einstellung ist Valentin Köcheler bei Teamkameraden und Fans gleichermaßen beliebt.

Der 23-jährige Stürmer wird auch in der kommenden Saison das Trikot des Oberallgäuer Traditionsvereins überstreifen.

Die Kaderplanungen des ERC nehmen immer konkretere Züge an: Die Nummer 15 der Sonthofer steht damit aktuell als 15. Spieler im Aufgebot der Schwarz-Gelben fest. Köcheler wird seine dritte Spielzeit im Dress der Sonthofer absolvieren. Trotz seiner erst 23 Jahre ist er mit seiner Erfahrung eine wichtige Säule im Spiel der Oberallgäuer. Köcheler ist ein kraftvoller Stürmer, der im Fore- und Backcheck Druck auf die Gegner ausüben und dank seiner Laufstärke die Räume eng machen kann.

Ausgebildet wurde der gebürtige Oberstdorfer beim ERC, bis er 2014 ins Ostallgäu zum ESV Kaufbeuren wechselte. In der abgelaufenen Saison erzielte Köcheler in insgesamt 34 Partien 17 Punkte, was einem ordentliche Punkteschnitt von 0,5 entspricht (acht Tore, neun Assists). Die Fans der Schwarz-Gelben dürfen sich somit auch in der kommenden Landesliga-Saison auf Power-Eishockey aus dem Hause Köcheler freuen.

Die Kaderplanungen beim ERC Sonthofen laufen weiter. In den kommenden Tagen wird der Verein über Vertragsverlängerungen und Zugänge informieren.

Der Kader des ERC Sonthofen für die kommende Saison sieht aktuell wie folgt aus:

Tor: Fabian Schütze, Calvin Stadelmann, Felix Ottenbreit

Defensive: Robin Berger, Aaron Grillinger, Filip Krzak (neu), Nicolas Neuber, Adam Suchomer, Roman Zwicker

Offensive: Denis Adebahr, Kevin Adebahr, Jonas Gotzler, Valentin Köcheler, Dan Przybyla, Matyas Stransky

Trainer: Helmut Wahl