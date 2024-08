Valentin DÃ©r bleibt in Ulm

Ulm. (PM Devils) Ein weiteres Puzzle-Teil im Kader der Devils fügt sich: mit der Zusage Valentin Dérs für ein weiteres Jahr Bayernliga mit den...

Ulm. (PM Devils) Ein weiteres Puzzle-Teil im Kader der Devils fügt sich: mit der Zusage Valentin Dérs für ein weiteres Jahr Bayernliga mit den DEVILS bleibt ein weiterer hungriger Stürmer dem Team erhalten.

Der 22-Jährige sagt dazu: „Ich fühlte mich hier im Verein von Beginn an sehr wohl – und werde mich auch beruflich verändern und an Neu-Ulm binden. Ich freue mich auf die neue Saison!“

Damit steht einer längerfristigen Zusammenarbeit mit dem wendigen Stürmer nichts im Weg…

Valentin Dér war zur vergangenen Saison 2023/24 nach Neu-Ulm an die Donau gewechselt und konnte mit seinen 45 Punkten (19 Tore | 26 Assists) klasse Akzente setzen.

Zuvor spielte er in seinem ersten Senioren-Eishockeyjahr bei den Herne Miners.

Erlernt hat er das Eishockeyspiel in der renommierten Nachwuchsabteilung des Augsburger EVs und durchlief bis zur U20 die dortigen Jugendmannschaften.

Im letzten Nachwuchsjahr entschied er sich zu einem Wechsel ins U20-Team der Dresdnern Eislöwen Juniors, und trug mit seinen 18 Treffern und 33 Punkten aus 34 Spielen mit zum Aufstieg des damaligen DNL2-Teams in die höchste deutsche Nachwuchsliga bei.

Patrick Meißner, Geschäftsführer der DEVILS, sieht großes Potential in Ihm: „Valentin gehört schlittschuhläuferisch sicherlich zu den schnellsten Stürmern der Bayernliga. Wir sind sehr glücklich, dass ein so ehrgeiziger junger Spieler dem Team erhalten bleibt und mit seinem Können unseren Sturm breiter aufstellt.“