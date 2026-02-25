Valentin Busch verlängert seinen Vertrag in Lindau, Coach Baindl geht am Saisonende

Lindau. (PM EVL / EM) Die Playoffs vor Augen, die kommende Saison bereits im Blick: Kurz vor dem letzten Hauptrundenspiel und dem Start in die Serie gegen Halle oder Duisburg, basteln die EV Lindau Islanders weiter fleißig am Kader für die Spielzeit 2026/2027.

Stürmer Valentin Busch hat seinen Vertrag am Bodensee um ein weiteres Jahr verlängert. Nach Goalie Daniel Filimonow ist dies die nächste wichtige Personalentscheidung für die Islanders.

Das selbst gesetzte Ziel, nach seinem Wechsel zurück zu alter Stärke zu finden, hat der DEL-erfahrene Busch bereits in der vergangenen Saison eindrucksvoll erreicht – und auch in dieser Spielzeit bestätigt er seine gute Form. Trotz einer kurzen Phase, in der ihm das Pech ein wenig am Schläger klebte, sammelte er in bislang 51 Spielen 42 Scorerpunkte, darunter mehrere wichtige Treffer.

Valentin Busch stammt aus Erding, wo er beim TSV Erding seine Eishockeylaufbahn begann. Schon früh wechselte er in den Nachwuchs des EV Landshut und absolvierte dort zwischen 2011 und 2014 insgesamt 95 Partien für die U16 und U18 der Niederbayern. Mit starken 119 Scorerpunkten empfahl er sich für höhere Aufgaben. In dieser Zeit stieg Busch zum Juniorennationalspieler auf und nahm mit der deutschen U17-Auswahl an der renommierten World U 17 Hockey Challenge 2014 in Halifax (CAN) teil. Zudem spielte er mit der U18-Nationalmannschaft eine Weltmeisterschaft und war mit der U20 bei zwei Weltmeisterschaften auf dem Eis.

Im Sommer 2014 folgte der Wechsel in die Hockey Academy des EC Red Bull Salzburg – eine der führenden Talentschmieden im europäischen Nachwuchseishockey. Mit dem U18-Team feierte er 2015 die österreichische Juniorenmeisterschaft und steuerte in den Playoffs neun Scorerpunkte in sieben Spielen bei.

Seine Profikarriere führte Busch anschließend zu den Nürnberg Ice Tigers (DEL) und den Bayreuth Tigers (DEL2), wo er von 2016 bis 2018 erste Erfahrungen im Erwachsenenbereich sammelte. Danach ging es über die Grizzlys Wolfsburg (DEL), mit denen er 2021 im DEL-Finale gegen die Eisbären Berlin stand, und die Bietigheim Steelers (DEL) weiter zu den Iserlohn Roosters, alles DEL-Standorte. Zur Saison 2023/2024 wechselte er zu den Memmingen Indians, bevor er im Sommer 2024 schließlich an den Bodensee zu den EV Lindau Islanders kam.

Stimmen:

Milo Markovic (Sportlicher Leiter EV Lindau Islanders): „Ich freue mich das die Verlängerung mit Valentin so unkompliziert über die Bühne gegangen ist. Er zeichnet sich durch sein aufopferungsvolles Spiel aus und ist ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Auch bin ich davon überzeugt das er in sich noch mehr Scoring Potential besitzt.“

Valentin Busch: „Ich freue mich unglaublich, auch weiterhin für die Lindau Islanders auf dem Eis stehen zu dürfen. Von Anfang an habe ich mich hier sehr wohlgefühlt – sowohl im Team als auch im gesamten Umfeld. Die Organisation hat mich jederzeit unterstützt und mir großes Vertrauen geschenkt, wofür ich sehr dankbar bin. Umso mehr freue ich mich darauf, den gemeinsamen Weg fortzusetzen und weiterhin alles für den Verein zu geben. Jetzt kommt aber erst einmal die beste Zeit des Jahres: die Playoffs – und auf die sind wir alle heiß.“

Michael Baindl verlässt die EV Lindau Islanders nach Saisonende

„Wollen in dieser Saison gemeinsam noch große Ziele erreichen“

Die Wege der EV Lindau Islanders und von Cheftrainer Michael Baindl werden sich nach dem Ende der Saison trennen.

Die Islanders kommen damit dem Wunsch des 39-Jährigen nach, das laufende Vertragsverhältnis vorzeitig zu beenden, um sich einem anderen Oberligisten anschließen zu können. „Wir bedauern dies sehr und hätten uns sogar eine langfristigere Zusammenarbeit mit Michael vorstellen können“, sagt der 1. Vorsitzende Bernd Wucher, „aber das Angebot ist für ihn so lukrativ und reizvoll, dass wir ihm die Möglichkeit nicht verbauen möchten.“

Nach unseren Informationen wird es den Trainer zum Nord-Oberligisten Hannover Indians ziehen.

In seinen beiden Jahren am Bodensee hat Baindl zweimal mit seiner Mannschaft die Playoffs erreicht, in dieser Saison sogar erstmals in der Vereinsgeschichte in direkter Qualifikation. Im Endklassement werden die Islanders mit Platz fünf ihre beste Platzierung bisher erreichen. Um die volle Konzentration aller Akteure auf die Playoffs zu lenken, entschieden sich die Lindauer, die Entscheidung zum jetzigen Zeitpunkt zu kommunizieren.

„Wir haben noch einiges gemeinsam vor in dieser Saison, deshalb ist wichtig, dass für alle Seiten Klarheit herrscht“, sagt der sportliche Leiter Milo Markovic. „Wir bedauern es natürlich das Michi den Verein verlässt. Wir verlieren nicht nur einen akribischen modernen Trainer, sondern auch einen großartigen Menschen, der uns ans Herz gewachsen ist. Nichtsdestotrotz sind wir stolz darauf, dass wir als Sprungbrett agieren konnten, was auch zu unserer Philosophie passt.“

Bei den EV Lindau Islanders übte Michael Baindl erstmals das Amt eines Cheftrainers in der Oberliga aus. „Ich bin dem Verein sehr dankbar, dass ich hier die Chance bekommen habe, mich als Trainer weiterzuentwickeln. Wir hatten eine sehr schöne und erfolgreiche Zeit in einem sehr familiären Umfeld, das den Verein besonders macht!“, sagte Baindl. Und fügte hinzu: „Jetzt wollen wir in dieser Saison gemeinsam noch große Ziele erreichen.“

Die Nachfolgefrage klären die Islanders ohne Zeitdruck, aber mit klaren Zielvorgaben. „Wenn uns etwas die letzten Jahre ausgezeichnet hat, war es die Ruhe in solchen Situationen zu bewahren, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wir haben ein klares Anforderungsprofil an den zukünftigen Headcoach und bereits mit den ersten Kandidaten gesprochen. Wir wollen auch in Zukunft ein modernes, offensives Eishockey spielen!“, erklärte Milo Markovic.