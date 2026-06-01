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HC Landsberg RiverkingsTransfer-News

Valenti verteidigt weiter für den HCL

1. Juni 20261 Mins read32
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Lorenzo Valenti - © Manuel Enderich
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Landsberg. (PM HCL) Mit Lorenzo Valenti bleibt eine weitere wichtige Stütze der letztjährigen Verteidigung auch in der kommenden Saison ein Riverking.

Der 25-jährige Ravensburger spielt im Nachwuchs für den EV Ravensburg und den ESV Kaufbeuren und absolvierte danach knapp 150 Spiele in der Oberliga. Dabei stand er für den EV Lindau und die EG Dietz Limburg auf dem Eis. Vor Beginn der vergangenen Saison wechselte der gelernte Elektrotechniker an den Lech. Valenti gilt als körperlich robuster, kompromissloser Defensivspieler, der auch unter großem Druck Ruhe bewahrt. Gemeinsam mit Tobias Wedl bildete er in der vergangenen Saison eine bestens eingespielte Verteidigungsformation.

Vizepräsident Michael Grundei: „Wir waren bereits bei der Verpflichtung von Lorenzos Können vollkommen überzeugt. Er hat unserer Abwehr Stabilität verliehen und ist für uns mit seiner körperlichen Präsenz ein unheimlich wichtiger Faktor. Außerdem ist Lorenzo ein unheimlich netter Kerl und ein harter Arbeiter. Für uns ist es enorm wichtig, dass er auch in Zukunft für uns auf dem Eis steht.“

Lorenzo Valenti: „Ich bin sowohl, was die Arbeit betrifft, als auch was das Eishockey angeht, gut und schnell in Landsberg angekommen. Es freut mich sehr, dass der Verein mir vertraut, und dass wir auch in der kommenden Saison gemeinsam erfolgreich Eishockey spielen können. Wir sind einfach eine coole Gruppe und es macht unheimlich Spaß, mit den Jungs zu spielen. Gemeinsam wollen wir auch in der kommenden Saison um die Play-offs spielen und alles daransetzen, für unsere Fans und für Landsberg erfolgreich aufzutreten.“

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