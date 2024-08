VÃ¤xjÃ¶ Lakers gewinnen das Red Bulls Salute 2024 – 4:3 Sieg gegen die ZSC Lions

Zell am See. (PM Red Bulls) Der Sieger des Red Bulls Salute 2024 kommt aus Schweden und heißt Växjö Lakers. In einem hochklassigen Finale...

In einem hochklassigen Finale holten die Schweden einen 3-Tore-Rückstand auf und sicherten sich bei der 17. Turnierauflage in der Verlängerung den Titel. Die Växjö Lakers haben am Red Bulls Salute zum ersten Mal teilgenommen und sich gleich bei der Premiere den Titel geschnappt. Sie sind nach Luleå Hockey (2012) die zweite schwedische Mannschaft, die sich in die Siegerliste des renommierten Einladungsturniers einträgt.

Spielverlauf

Die beiden Finalisten aus den europäischen Eishockey-Nationen Schweden und Schweiz ließen keine Zweifel aufkommen, dass sie zur kontinentalen Spitze gehören. Die Partie nahm sofort Fahrt auf und bestach trotz der frühen Phase in der Saison mit Tempo und technisch anspruchsvollem Spiel.

Nach dem Führungstreffer von Nicolas Baechler (22.) zogen die Schweden etwas an und legten auch mehr Härte in die Zweikämpfe. Aber die Lions hielten dagegen und zogen mit einem Doppelpack schnell auf 3:0 davon. Sven Andrighetto (28.) und Justin Sigrist (29.) stellten nach knapp der Hälfte schon fast die vermeintliche Vorentscheidung her.

Doch Växjö machte die Sache wieder spannend. In der 43. Minute traf Emil Sylvegard innerhalb von 59 Sekunden zweimal und verkürzte auf 2:3. Jetzt waren die Schweden am Drücker, und 14 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit gelang ihnen gemessen an den Chancen auch der verdiente Ausgleich. In der Verlängerung setzten sie dann noch einen drauf und entschieden die Partie nach 63 Sekunden endgültig mit 4:3 für sich.

Red Bulls Salute 2024

Växjö Lakers – ZSC Lions 4:3 (0:0, 0:3, 3:0) OT

Tore

0:1 | 21:29 | Nicolas Baechler

0:2 | 27:32 | Sven Andrighetto

0:3 | 28:29 | Justin Sigrist

1:3 | 42:00 | Emil Sylvegard

2:3 | 42:59 | Emil Sylvegard

3:3 | 59:46 | Joachim Blichfeld

4:3 | 61:03 | Dennis Rasmussen | OT

Zuschauer: 1.900

Red Bulls Salute 2024 | Zell am See

Alle Spiele und Ergebnisse

Halbfinale 1 | EHC Red Bull München – Växjö Lakers 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)

Halbfinale 2 | EC Red Bull Salzburg – ZSC Lions 0:3 (0:3, 0:0, 0:0)

Kleines Finale | EC Red Bull Salzburg – EHC Red Bull München 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Finale | Växjö Lakers – ZSC Lions 4:3 (0:0, 0:3, 3:0) OT

Endplatzierung

1. Växjö Lakers

2. ZSC Lions

3. EC Red Bull Salzburg

4. EHC Red Bull München