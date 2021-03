Vaclav Drobny beendet Trainerkarriere

Bayreuth. (PM EHC) Der Trainer der ersten Bayreuther Mannschaft beendet aus persönlichen Gründen seine Laufbahn. Das teilte er dem Verein in einem persönlichen Gespräch...

„Diese Entscheidung kam auch für uns überraschend, ist aber aufgrund seiner Situation vollkommen verständlich“, so der erste Vorsitzende des EHC, Michael Schwellengreber. „Ich bedauere es sehr, weil ich mich mit Vace sehr gut verstanden habe und wir immer einen guten Draht zueinander hatten. Wir werden auch weiterhin Kontakt halten, er ist ja nicht weit weg.“

Drobny hatte das Traineramt nach dem Aufstieg aus der Bezirksliga im Frühjahr 2019 von Marco Zimmer übernommen und den EHC in der Landesliga souverän zum Klassenerhalt geführt. Sein Vertrag wurde daraufhin verlängert, weshalb er auch in den wenigen Spielen der aktuellen Saison, die bekanntlich bereits im Herbst abgebrochen wurde, an der Seitenlinie stand. Der aus Tschechien stammende Coach, der mittlerweile längst in der Region verwurzelt ist, zeichnete sich durch seine hohe Fachkenntnis und seine unkomplizierte Art im Umgang mit Spielern und Fans aus. Vor seiner Zeit in Bayreuth hatte er Mitterteich und Pegnitz in der Berzirks-, Landes-, und Bayernliga trainiert. In seiner langen Spielerkarriere war der gelernte Verteidiger neben einigen weiteren Stationen in der Saison 2001/2002 für den ESV in der Oberliga aufgelaufen.

Wer ihn als Trainer der Landesligamannschaft beerben wird, steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht fest.

Der EHC Bayreuth bedankt sich an dieser Stelle herzlich bei Vaclav Drobny für die geleistete Arbeit in nicht immer einfachen Zeiten und wünschen ihm für seinen weiteren Lebensweg alles Gute.

