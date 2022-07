Uwe Krupp Ã¼ber seinen Neuzugang Brady Austin: „Ich kenne ihn aus der tschechischen Extraliga“

Köln. (PM Haie) Die Kölner Haie haben Verteidiger Brady Austin verpflichtet. Der 29-jährige Kanadier kommt vom finnischen Meister Tappara und erhält die Rückennummer 57...

Der 29-jährige Kanadier kommt vom finnischen Meister Tappara und erhält die Rückennummer 57 sowie einen Vertrag bis Saisonende.

Brady Austin erklärt: „Ich freue mich sehr auf das neue Kapitel. Ich habe nur gute Dinge über die PENNY DEL und Köln als Eishockey-Standort gehört. Ich bin davon überzeugt, dass Köln eine wundervolle Stadt zum Leben ist. Ich kann es nicht mehr erwarten, für die Haie auf dem Eis zu stehen und vor unseren Fans zu spielen!“

Cheftrainer Uwe Krupp freut sich auf den Neuzugang: „Brady ist ein körperlich präsenter 2-Wege-Verteidiger, der unsere Abwehr verstärken wird, aber auch immer wieder gezeigt hat, dass er offensiv seinen Beitrag leisten kann. Ich kenne ihn aus der tschechischen Extraliga und freue mich, dass wir ihn nach Köln holen konnten.“

Über Brady Austin

Der in Bobcaygeon, Ontario groß gewordene Verteidiger bahnte sich über die kanadische Juniorenliga OHL den Weg in den Profi-Sport. Zwar wurde der 1,93-Meter-Hüne von den Buffalo Sabres (5 Spiele) in der siebten Runde gedraftet, doch den Großteil seiner Nordamerika-Zeit verbrachte Austin in der AHL. Dort spielte er – gemeinsam mit Neuzugang Nick Baptiste – für die Rochester Americans und später für Cleveland und Stockton. Insgesamt kam Austin auf 277 in der AHL ehe es ihn nach Europa zog.

Nach einem halben Jahr in Dänemark ging es für ihn 2019 nach Tschechien. Im Trikot von Kladno startete Austin durch und wurde mit 18 Toren und 25 Vorlagen in 52 Spielen der punktbeste Verteidiger der Liga. Nach einem Jahr bei Torpedo Novgorod wechselte Austin in der vergangenen Spielzeit zu Tappara in die finnische Liiga. Mit ihnen gewann er die finnische Meisterschaft.

Brady Austins Karriere in Zahlen

https://www.eliteprospects.com/player/45403/brady-austin/embed-stats