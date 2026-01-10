Uwe Krupp: „Krefeld beste Mannschaft der Liga“ – Starkes Powerplay führt Krefeld Pinguine zum 6:3 gegen Landshut

Krefeld. (RS). Die Krefeld Pinguine setzten sich im Heimspiel gegen den EV Landshut mit 6:3 durch und traten dabei in ihren gelben Auswärtstrikots mit Trauerflor an, um den am Mittwoch plötzlich verstorbenen Teamarzt Dr. Martin Wazinski zu ehren.

Landshut war mit drei Niederlagen in Serie angereist, hatte in dieser Saison zwar bereits zweimal gegen die Seidenstädter gewonnen, kassierte in Krefeld aber bereits die achte Niederlage aus den letzten zehn Spielen.

Lindberg mit der Landshuter Führung

Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen in der 8. Minute durch Tobias Lindberg nach Vorarbeit von David Elsner in Führung. Kurz darauf überstand Krefeld ein Unterzahlspiel gegen das starke Landshuter Powerplay. In der 15. Minute nutzten die Pinguine ihr erstes Überzahlspiel, Philip Gogulla traf nach nur 30 Sekunden zum Ausgleich. Wenig später drehte Krefeld die Partie, als Matt Santos für Davis Vandane auflegte und dieser zum 2:1 vollendete.

Santos und Müller erhöhen

Auch im zweiten Drittel blieben die Schwarz-Gelben mit einem Mann mehr konsequent, Matt Santos erhöhte in der 25. Minute nach einem Abpraller auf 3:1. Krefeld blieb tonangebend, Max Newton verpasste zunächst knapp, ehe Marcel Müller in der 37. Minute nach Zuspiel von Jon Matsumoto auf 4:1 stellte.

EVL kommt zwischenzeitlich doch noch einmal heran

Im Schlussdrittel baute Mark Zengerle den Vorsprung in der 48. Minute auf 5:1 aus, was das Ende für Jonas Langmann im Tor des EV Landshut bedeutete, Philipp Dietl übernahm. In der 50. Minute kam Landshut nach Videobeweis durch David Stieler noch einmal heran. Als Zach Dybowski in der 54. Minute auf der Strafbank saß, sorgte ein zusätzlicher Feldspieler der Gäste für das 5:3. Die Hoffnung währte jedoch nur kurz, denn nur 24 Sekunden später stellte Philip Gogulla mit seinem zweiten Treffer des Abends den 6:3-Endstand her.

Für die Krefeld Pinguine geht es bereits am Sonntag mit einem Heimspiel gegen die Düsseldorfer EG weiter. Der EV Landshut ist am selben Tag auswärts bei den Blue Devils Weiden gefordert.

Endergebnis:

Krefeld Pinguine – EV Landshut 6:3 (2:1, 2:0, 2:2)

Aufstellungen:

Krefeld Pinguine: Bick (Blumenkamp) – Buschmann, Vandane; Köhler, Dybowski; Korus, Mebus – Gogulla, Newton,Santos; Müller, Matsumoto, Bruch; Payerl, Zengerle, Nijenhuis; Schütz, Mäkitalo, Hops.

Trainer: Thomas Popiesch.

EV Landshut: Langmann (Dietl) – Plouffe, Dersch; Dietz, Has; Bergman, Fischer– Lindberg, Koskenkorva, Elsner; Gooch, Stieler, Immo; Mayenschein, Kornelli, Wenzel; Steck, Park, Scheibengraber.

Trainer: Uwe Krupp.

Statistik:

Tore: 0:1 (07:50) Lindberg (Elsner/Bergman), 1:1 (14:37) Gogulla (Newton/Vandane) PP5-4, 2:1 (16:59) Vandane (Santos/Gogulla) PP5-4, 3:1 (26:14) Santos (Newton/Müller) PP5-4, 4:1 (36:14) Müller (Matsumoto/Bruch), 5:1 (47:54) Zengerle (Payerl/Nijenhuis), 5:2 (49:12) Stieler (Gooch), 5:3 (53:58) Lindberg (Immo/Bergman) PP5-4, 6:3 (54:22) Gogulla (Santos/Newton)

Strafminuten: Krefeld 8, Landshut 8

Schiedsrichter: Hoppe/Klijberg

Zuschauer: 6.340

