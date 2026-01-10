Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home ! + Uwe Krupp: „Krefeld beste Mannschaft der Liga“ – Starkes Powerplay führt Krefeld Pinguine zum 6:3 gegen Landshut
! +EV LandshutKrefeld Pinguine

Uwe Krupp: „Krefeld beste Mannschaft der Liga“ – Starkes Powerplay führt Krefeld Pinguine zum 6:3 gegen Landshut

10. Januar 20262 Mins read219
Share
Tobias Lindberg vor Krefeld Goalie Felix Bick - © Niederrhein Foto (SH)
Share

Krefeld. (RS). Die Krefeld Pinguine setzten sich im Heimspiel gegen den EV Landshut mit 6:3 durch und traten dabei in ihren gelben Auswärtstrikots mit Trauerflor an, um den am Mittwoch plötzlich verstorbenen Teamarzt Dr. Martin Wazinski zu ehren.

Landshut war mit drei Niederlagen in Serie angereist, hatte in dieser Saison zwar bereits zweimal gegen die Seidenstädter gewonnen, kassierte in Krefeld aber bereits die achte Niederlage aus den letzten zehn Spielen.

Lindberg mit der Landshuter Führung

Uwe Krupp und sein EV Landshut – © Starbulls Media Peter Lion

Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen in der 8. Minute durch Tobias Lindberg nach Vorarbeit von David Elsner in Führung. Kurz darauf überstand Krefeld ein Unterzahlspiel gegen das starke Landshuter Powerplay. In der 15. Minute nutzten die Pinguine ihr erstes Überzahlspiel, Philip Gogulla traf nach nur 30 Sekunden zum Ausgleich. Wenig später drehte Krefeld die Partie, als Matt Santos für Davis Vandane auflegte und dieser zum 2:1 vollendete.

Santos und Müller erhöhen

Auch im zweiten Drittel blieben die Schwarz-Gelben mit einem Mann mehr konsequent, Matt Santos erhöhte in der 25. Minute nach einem Abpraller auf 3:1. Krefeld blieb tonangebend, Max Newton verpasste zunächst knapp, ehe Marcel Müller in der 37. Minute nach Zuspiel von Jon Matsumoto auf 4:1 stellte.

EVL kommt zwischenzeitlich doch noch einmal heran

Im Schlussdrittel baute Mark Zengerle den Vorsprung in der 48. Minute auf 5:1 aus, was das Ende für Jonas Langmann im Tor des EV Landshut bedeutete, Philipp Dietl übernahm. In der 50. Minute kam Landshut nach Videobeweis durch David Stieler noch einmal heran. Als Zach Dybowski in der 54. Minute auf der Strafbank saß, sorgte ein zusätzlicher Feldspieler der Gäste für das 5:3. Die Hoffnung währte jedoch nur kurz, denn nur 24 Sekunden später stellte Philip Gogulla mit seinem zweiten Treffer des Abends den 6:3-Endstand her.

Für die Krefeld Pinguine geht es bereits am Sonntag mit einem Heimspiel gegen die Düsseldorfer EG weiter. Der EV Landshut ist am selben Tag auswärts bei den Blue Devils Weiden gefordert.

Trainerstimmen zum Spiel


Endergebnis:
Krefeld Pinguine – EV Landshut 6:3 (2:1, 2:0, 2:2)

Aufstellungen:
Krefeld Pinguine: Bick (Blumenkamp) – Buschmann, Vandane; Köhler, Dybowski; Korus, Mebus – Gogulla, Newton,Santos; Müller, Matsumoto, Bruch; Payerl, Zengerle, Nijenhuis; Schütz, Mäkitalo, Hops.
Trainer: Thomas Popiesch.

EV Landshut: Langmann (Dietl) – Plouffe, Dersch; Dietz, Has; Bergman, Fischer– Lindberg, Koskenkorva, Elsner; Gooch, Stieler, Immo; Mayenschein, Kornelli, Wenzel; Steck, Park, Scheibengraber.
Trainer: Uwe Krupp.

Statistik:
Tore: 0:1 (07:50) Lindberg (Elsner/Bergman), 1:1 (14:37) Gogulla (Newton/Vandane) PP5-4, 2:1 (16:59) Vandane (Santos/Gogulla) PP5-4, 3:1 (26:14) Santos (Newton/Müller) PP5-4, 4:1 (36:14) Müller (Matsumoto/Bruch), 5:1 (47:54) Zengerle (Payerl/Nijenhuis), 5:2 (49:12) Stieler (Gooch), 5:3 (53:58) Lindberg (Immo/Bergman) PP5-4, 6:3 (54:22) Gogulla (Santos/Newton)

Strafminuten: Krefeld 8, Landshut 8
Schiedsrichter: Hoppe/Klijberg
Zuschauer: 6.340

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

1292
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

Share
Previous post ICEHL: Red Bull Salzburg verlängert seine Serie / 99érs schlagen Bozen in der Overtime / Haie verlieren erneut / Linz siegt in Wien

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +DEL 2

Danke Martl! Danke Basti! Fast 3.000 Spiele als Hauptschiedsrichter verabschieden sich

Rosenheim. (MK / DEL2) Im Rahmen des Heimspiels der Starbulls Rosenheim gegen...

By10. Januar 2026
! +DEL

München bleibt sich im Bayern-Derby „treu“, Köln „rauft“ sich weiter zusammen, Mannheim nach Derby-Sieg Zweiter

Bonn. (PM MagentaSport) Wie in den anderen Top-Partien der PENNY DEL am...

By10. Januar 2026
! +win2 day Ice Hockey League

ICEHL: Red Bull Salzburg verlängert seine Serie / 99érs schlagen Bozen in der Overtime / Haie verlieren erneut / Linz siegt in Wien

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg gewann das Heimspiel...

By9. Januar 2026
! +Eisbären BerlinIserlohn Roosters

Iserlohns Doppeltorschütze Colin Ugbekile: „Wir haben Bock“ – Roosters schlagen Berlin, sind dem vorzeitigen Klassenerhalt wieder ein Stück näher gekommen und dürfen sogar von etwas mehr träumen

Iserlohn. (MK) Hut ab vor dieser Energieleistung! Trotz mehrerer Ausfälle aufgrund der...

By9. Januar 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten