Die NHL hat mit den Utah Mammoth ihre jüngste Franchise ins Rennen geschickt – ein markanter Schritt in der Ligageschichte. Seit der Saison 2024/25 ist das Team aus Salt Lake City offiziell Teil der Liga und schreibt seither an einem ehrgeizigen Kapitel – auf dem Eis und im digitalen Raum. Das Franchise ging aus dem Umzug der Arizona Coyotes hervor und positioniert sich derzeit als einer der spannendsten Neuzugänge in Nordamerikas Profisport. Parallel zur sportlichen Entwicklung wird die Marke auch in der Gaming-Welt sichtbar: NHL 25, das aktuelle Eishockey-Spiel von EA Sports, hat den Klub vollständig integriert.

Ein neues Team mit Substanz

Die Utah Mammoth wurden offiziell im Mai 2024 gegründet, nachdem die Arizona Coyotes nach Salt Lake City verkauft und umgesiedelt wurden. Eigentümer ist die Smith Entertainment Group, die auch die Utah Jazz aus der NBA betreibt. Die Franchise firmierte zunächst provisorisch unter dem Namen „Utah Hockey Club“, bevor sich im Mai 2025 nach einer öffentlichen Abstimmung der Name Utah Mammoth durchsetzte – inspiriert von prähistorischen Mammuts, die symbolisch für Stärke und Widerstandskraft stehen.

Zur Saison 2024/25 traten die Mammoth erstmals im NHL-Spielbetrieb an. Sie spielten in der Western Conference, Division „Central“, und beendeten ihre erste Saison mit einer Bilanz von 38 Siegen, 31 Niederlagen und 13 Overtime-Niederlagen, was 89 Punkten entspricht. Damit landete das Team auf Platz sechs der Division – knapp außerhalb der Playoff-Ränge. Dennoch stellte dies eine beachtliche Leistung für ein Expansionsteam dar.

Kaderverstärkung und sportlicher Ausblick

Die Mammoth haben bereits wichtige Transfers für die kommende Saison 2025/26 abgeschlossen. Der tschechische Nationaltorhüter Vítek Vaněček (zuvor New Jersey Devils) wurde verpflichtet, um das Goalie-Duo zu stärken. Zudem kamen Verteidiger Nate Schmidt (zuletzt bei den Winnipeg Jets) sowie der erfahrene Stürmer Brandon Tanev aus Seattle. Diese Verpflichtungen unterstreichen das Ziel, sich mittelfristig als Playoff-Kandidat zu etablieren.

Ebenfalls im Fokus steht der Nachwuchs: Beim NHL Draft 2025 wählten die Mammoth u. a. Tij Iginla, Sohn von Hall-of-Famer Jarome Iginla, sowie den offensivstarken Center Caleb Desnoyers. Beide gelten als Zukunftshoffnungen. Für den Saisonauftakt ist ein Preseason-Spiel gegen die Colorado Avalanche am 21. September 2025 angesetzt.

Mammoth in der digitalen Arena

Parallel zur realen Ligaintegration sind die Utah Mammoth auch im Videospiel NHL 25 vollständig spielbar. EA Sports hat das Team im Zuge eines Sommer-Updates 2025 mit offiziellem Namen, Logo, Trikots und Kader in das Spiel integriert. Nutzer können die Mammoth im Franchise-Modus, in Online-Partien oder im beliebten „Be A Pro“-Modus steuern.

Während die virtuelle Integration auf technischer Ebene überzeugt, zeigt sich auch im Bereich Esports ein anhaltender Boom, wobei Eishockey allerdings (noch) nicht stark repräsentiert ist. Insgesamt steigen aber mit dem professionellen Anspruch auch die wirtschaftlichen Möglichkeiten: Inzwischen gibt es immer mehr Möglichkeiten für Tipps auf eSports – nicht nur im Bereich MOBAs und Shooter, sondern auch bei Sportspielen wie FIFA.

Die Aufnahme der Mammoth in NHL 25 wurde in der Community überwiegend positiv aufgenommen. In Foren äußerten sich Fans anerkennend über die schnelle Umsetzung und die visuelle Gestaltung. Der Mammut-Kopf im Logo, die blauen und grauen Farben sowie das bergige Design spiegeln das geografische und kulturelle Umfeld Utahs wider.

Utah als Standort

Die Utah Mammoth spielen aktuell im Delta Center, der Heimspielstätte der Utah Jazz. Die Arena befindet sich in einem laufenden Umbauprozess, um den Anforderungen des Eishockeybetriebs langfristig gerecht zu werden.

Sportlich und wirtschaftlich profitiert der Standort von einem engagierten Markt: Salt Lake City verfügt über eine gut entwickelte Sportinfrastruktur und ein wachsendes Faninteresse am Eishockey. Mit solider sportlicher Basis, prominenten Verstärkungen und wachsender Präsenz in Gaming-Communitys werden die Mammoth in der kommenden Saison nun hoffentlich weiehin neue Maßstäbe für Expansionsteams setzen.

