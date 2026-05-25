USA vs. AUT: Mit „Nothing to lose“-Mentalität ins letzte Spiel

Zürich. (PM ÖEHV) Es ist ein „Do or Die“-Game sowohl für den amtierenden Weltmeister und Olympiasieger, wie auch für Österreich.

Beide Teams brauchen einen Sieg um ins Viertelfinale aufzusteigen, das US-Team hat zuvor Montagnachmittag noch die Hürde Ungarn zu nehmen. Das Duell USA vs. AUT wird am Dienstag um 16:20 Uhr live auf ORF 1 übertragen.

„Dass wir uns ein Spiel sieben bei der WM erarbeitet haben zeigt, was für ein Charakter in dieser Mannschaft steckt. Natürlich wissen wir wer kommt, wissen, dass die USA ein super Gegner sind. Wir sind in einer guten Ausgangslage und ich glaube fest daran, dass wir da Punkte holen können“, bringt Paul Huber den Kampfgeist der ÖEHV-Auswahl zum Ausdruck.

Die Ausgangslage ist für beide Teams klar. Vorausgesetzt die USA besiegen am Montag Ungarn, braucht der Titelverteidiger auch einen Sieg über Österreich, um das Viertelfinal-Ticket zu buchen. Umgekehrt benötigt auch Rotweißrot einen Sieg, egal ob nach 60 Minuten oder in der Overtime, bzw. im Penaltyschießen.

„Wir müssen in dieses Spiel mit einer Nothing-to-lose-Mentality gehen“, erklärt Paul Huber und schiebt damit sowohl sämtliche Rechenspielchen im eigenen und erst recht in fremden Lagern zur Seite. „Wir müssen von Anfang an unser Spiel durchziehen, kompakt, aggressiv und aufsässig spielen.“

Die USA werden hart und viel Körper spielen, viele Scheiben zum Tor bringen und für viel Verkehr vor dem österreichischen Schlussmann sorgen. „Sie werden viel Druck gegen uns in der Angriffszone erzeugen. Da müssen wir dagegenhalten“, so Huber.

Verteidiger Ramon Schnetzer sieht ein mögliches Erfolgsrezept einmal mehr in einer geschlossenen Mannschaftsleistung und dem viel beschworenen Kampfgeist: „Wir freuen uns alle mega darauf, dass wir überhaupt in der Position sind, dass wir ums Viertelfinale spielen können. Es gibt nichts Besseres für einen Spieler. Bei solchen Spielen muss man nochmal mehr bereit sein als sonst. Wenn es für beide um alles geht, dann fährt jeder nochmals härter und schneller. Es ist kein Geheimnis, dass wir Phasen haben werden, in denen wir gut verteidigen müssen und wahrscheinlich auch lange verteidigen müssen. Aber das sagt nicht viel über das Spiel aus. Auch so kann man gewinnen. Wir müssen hinten gut stehen, alles verteidigen was geht, brauchen eine gute Goalie-Leistung und auch die Scheibe muss ein wenig für uns springen. Wenn wir das nötige Glück haben, den Kampfgeist und als Team zusammenwachsen, sich jeder für jeden reinhaut, ist alles möglich. Egal gegen wen und egal wann.“

Nach vorne gilt es, so viele Scheiben wie möglich vor das gegnerische Gehäuse zu bringen, Ramon Schnetzer: „Dann entsteht auch Glück und das muss man sich erarbeiten. Vor allem am Eis. Wenn man alles zum Tor bringt, man dorthin geht, wo es weh tut, dann springt auch mal die Scheibe für dich. Und genau das brauchen wir.“

Mit einer geschlossenen Leistung will man die USA auch aus der Ruhe bringen, Paul Huber: „Wenn wir kompakt stehen und wenig zulassen, verlieren vielleicht auch sie die Nerven. Dann ist unsere Zeit, dass wir zuschlagen.“

Das letzte Duell liegt bereits vier Jahre zurück. Bei der WM 2022 in Tampere (FIN) unterlag man den USA erst in der Overtime 2:3. Übrigens wäre das jenes Szenario, das sich unsere Nachbarn Deutschland wünschen würden. Denn so würde die DEB-Auswahl selbst noch ins Playoff einziehen, vorausgesetzt man besiegt Montagabend Fixabsteiger Großbritannien und Lettland besiegt Ungarn. Dadurch würde Lettland mit zumindest 11 Punkten auf Rang 3 vorstoßen und Deutschland, die USA und Österreich hätten jeweils 10 Punkte. Deutschland würde in der kleinen Tabelle vorne und damit auf Platz 4 landen.

2026 IIHF Ice Hockey World Championship

15. Mai 2026 – 31. Mai 2026, Zürich und Fribourg (SUI)

Titelverteidiger: USA

Gruppe A, Zürich: USA, Schweiz, Finnland, Deutschland, Lettland, Österreich, Ungarn, Großbritannien

Gruppe B, Fribourg: Kanada, Schweden, Tschechien, Dänemark, Slowakei, Norwegen, Slowenien, Italien

Spielplan

USA vs. Österreich

Di., 26. Mai 2026, 16:20 Uhr, Swiss Life Arena