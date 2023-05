USA holen sich den Gruppensieg vor Schweden, Dänemark kommt gegen Finnland unter die Räder

Tampere. (MR) Der letzte Spieltag der Gruppe A bei der 2023 IIHF Weltmeisterschaft in Tampere hatte es in sich. Nachdem sich die DEB-Auswahl zur...

Tampere. (MR) Der letzte Spieltag der Gruppe A bei der 2023 IIHF Weltmeisterschaft in Tampere hatte es in sich. Nachdem sich die DEB-Auswahl zur Mittagsstunde recht mühelos mit 5:0 gegen Frankreich durchgesetzt (wir berichteten) und sich das Viertelfinalticket gesichert hatte, gewannen auch die USA und Finnland ihre Abschlussspiele.

Im Nachmittagsspiel kreuzten die beiden Ersten dieser Gruppe A, Schweden und die USA, die Schläger. Hier ging es bei einem Punkt Unterschied um die Tabellenführung. Unter der Leitung von u.a. Andre Schrader gingen zwar die Schweden früh in Führung, doch nach dem Ausgleich in Überzahl lief für „Tre Kronor“ nicht mehr viel zusammen, sodass die USA auf 3:1 davonzogen. Das Spiel sah jetzt eindeutig pro USA aus. Der vierte Treffer wurde nach Coaches Challenge wegen Abseits nicht gegeben. Die letzten fünf Minuten waren bereits angebrochen, als Schweden auf 2:3 herankam. Und sie trafen noch zum Ausgleich, sodass das Spiel eine Verlängerung bekam. Hier dauerte es gerade einmal 97 Sekunden, bis der bisherige Tabellenführer USA auch dieses Spiel für sich entschied. Abends ging es dann zwischen Finnland und Dänemark um nichts mehr: Finnland hatte den dritten Platz sicher, und Dänemark war aus dem Kreis der Viertelfinalisten gedrängt durch den Sieg Deutschlands. So sah man eigentlich auch nur die Finnen, die vor ausverkaufter Halle nach Belieben trafen und am Ende ein 7:1 verbuchen konnten.

In den Parallelspielen der Gruppe B in Riga standen ebenfalls noch Entscheidungen und Platzierungsspiele an. Zunächst erledigten mittags die Slowaken ihre Hausaufgaben, mit einem 4:1 Sieg über die abgeschlagenen Norweger hatten sie kurzfristig den vierten Tabellenplatz inne. Nachmittags ging es für Kanada gegen Tschechien um den zweiten Platz. Im ausgeglichenen Spiel ging erst im dritten Durchgang Kanada 2:1 in Führung, um dann in der Schlussminute mit dem Schuss ins leere Tor den 3:1 Sieg perfekt zu machen. Am Abend begegneten sich schließlich die ungeschlagenen Schweizer und Gastgeber Lettland. Letzterem würde ein Punkt reichen, um doch noch die Runde der besten 8 zu erreichen. Gegen die Schweiz, die bis dahin erst 6 Gegentore überhaupt gefressen hatte, doch machbar, oder? Und es war machbar: Die Letten gingen in Führung und hatten dann auf jeden Schweizer Treffer fast postwendend die Antwort. Die letzte Antwort zum 4:3 Sieg fiel allerdings erst in der Overtime, nach 62:25. Damit haben die Letten allerdings nicht nur die Slowaken aus dem Viertelfinale gedrängt sondern sogar Platz 3 erobert und Tschechien auf 4 geschoben.

Damit ergeben sich folgende Paarungen für das Viertelfinale:

Die Tschechen treffen auf die USA und Deutschland – wie vorher bekannt – auf die Eidgenossen. Außerdem spielen Kanada gegen Finnland und Schweden gegen Lettland. Da nun die beiden Gastgeber ihre Spiele zuhause austragen, heißt das, dass Tschechien und Deutschland reisen müssen sowie Kanada und Schweden. Die Partie Schweiz gegen Deutschland steigt demnach am Donnerstag Nachmittag, 15:20 Uhr Deutscher Zeit, in Riga.