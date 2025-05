USA feiern historischen Finaleinzug gegen Schweden, Schweizer setzen sich gegen DÃ¤nemark durch

Stockholm. (PM MagentaSport) Die USA schreiben ihre Geschichte neu!

Und wie: Gegen die favorisierten Gastgeber Schweden ziehen die US-Boys mit einem 6:2-Sieg erstmals seit 75 Jahren wieder in ein WM-Finale ein.

„Wir konnten den Sturm besänftigen“, erklärt US-Angreifer Michael McCarron das Rezept. Den Ursprung der amerikanischen Leistungsexplosion sieht er in der bislang einzigen Turnierniederlage: „Das Beste, das uns passieren konnte, war die Niederlage gegen die Schweiz in der Vorrunde. Das hat uns die Augen geöffnet und gezeigt, wie hart dieses Turnier ist. Danach haben wir das Ruder herumgedreht und so gespielt, wie wir spielen können.“ Teamkollege und Torschütze Jackson LaCombe lobt den Zusammenhalt in der Mannschaft: „Viele von uns waren vor dem Turnier schon Freunde, hier haben sich alle gut miteinander verstanden. Wir haben alle das gleiche Ziel: Wir wollen gewinnen. Es läuft alles in unsere Richtung.“ Im Finale – Sonntag, ab 19.30 Uhr live bei MagentaSport.

Nachfolgend die Stimmen des Halbfinals zwischen Schweden und den USA übermittelt von MagentaSport. Moderator Sascha Bandermann, Experte Patrick Ehelechner und Kommentator Alex Kunz melden sich direkt aus Schweden. Am Sonntag gibt es ab 14.30 Uhr das Spiel um Platz 3 und ab 19.30 Uhr das Finale – live bei MagentaSport.

Halbfinale: USA – Schweden 6:2

Erstmals seit 1950 stehen die USA wieder in einem reinen WM-Finale! Gegen Gastgeber Schweden legen die Amerikaner mit einer 4:0-Führung nach 2 Dritteln vor. Im Abschlussdrittel lässt der schwedische Doppelpack innerhalb von einer Minute die Fans in der Avicii Arena in Stockholm noch einmal hoffen, doch die USA zeigen sich unbeeindruckt und machen den Finaleinzug 5 Minuten vor Spielende mit dem 6:2 klar.

William Nylander, Torschütze Schweden zum 1:4: „Es ist natürlich sehr enttäuschend. Wir waren zu weit außen auf dem Eis und sind nicht oft genug ins Zentrum gekommen, um gefährliche Torchancen zu kreieren.“

… wie er die Enttäuschung über das Ausscheiden in Motivation für das Spiel um Platz 3 umwandeln kann: „Wir müssen den Akku wieder aufladen. Heute wird es noch hart sein, aber morgen müssen wir neue Energie haben.“

Michael McCarron, Spieler USA: „Es fühlt sich gut an. Wir sind rausgekommen und hatten einen guten Start, das ist uns im letzten Spiel nicht gelungen. Wir wussten, dass Schweden als Gastgeber hart kämpfen würde. Wir konnten den Sturm besänftigen. Ich bin sehr glücklich über die Leistung der Jungs. Nach den 2 schnellen Gegentoren mussten wir ruhig bleiben und so spielen, wie wir zuvor agiert haben.“

… was sein Team so besonders macht: „Wir sind erst vor 23 Tagen zusammengekommen. Es ist sehr besonders. Wir haben schnell zueinander gefunden. Jeder haut sich rein und gibt sein Bestes, um das Spiel zu gewinnen. Das Beste, das uns passieren konnte, war die Niederlage gegen die Schweiz in der Vorrunde. Das hat uns die Augen geöffnet und gezeigt, wie hart dieses Turnier ist. Danach haben wir das Ruder herumgedreht und so gespielt, wie wir spielen können. Das macht Spaß!“

Jackson LaCombe, Torschütze USA zum 5:2: „Die Jungs haben einen großartigen Job gemacht. Es ist eine Weile her, dass die USA im WM-Finale waren. Im Finale gibt es keinen Wunschgegner. Es sind beides großartige Teams. Wir müssen uns auf uns selbst fokussieren und unser Eishockey spielen. Wir sind alle sehr eng zusammen. Viele von uns waren vor dem Turnier schon Freunde, hier haben sich alle gut miteinander verstanden. Wir haben alle das gleiche Ziel: Wir wollen gewinnen. Es läuft alles in unsere Richtung.“

Halbfinale: Schweiz – Dänemark 7:0

Im zweiten Halbfinalspiel setzten sich die Schweizer gegen Dänemark am Ende deutlich mit 7:0 durch.

Somit treffen die Eidgenossen im Finale auf die USA.

#EishockeyDeutschland

Fortsetzung der neuen Content-Serie zur Eishockey-WM – ab 01. Juni neue Episoden

Die Content-Serie #EishockeyDeutschland geht in die nächste Runde – und begleitet das DEB-Team hautnah durch die Höhen und Tiefen der Eishockey-Weltmeisterschaft 2025 in Dänemark. Nach dem erfolgreichen Auftakt rund um die NHL-Reise von Bundestrainer Harold Kreis und Sportdirektor Christian Künast steht nun das Turnier selbst im Fokus: #EishockeyDeutschland – Die WM 2025. Die dreiteilige Serie liefert emotionale, exklusive Einblicke – ab dem 1. Juni um 12 Uhr auf MagentaSport, MagentaTV und YouTube.

3 Spiele, 3 Siege – alles fühlt sich gut an: So beginnt Episode 1, die das starke WM-Startdrittel der deutschen Mannschaft zeigt – mit klaren Erfolgen gegen Ungarn, Kasachstan und Norwegen. In Episode 2 schlägt die Realität zu: Deutliche Niederlagen gegen die Top-Teams Schweiz, USA und Tschechien sorgen für Ernüchterung. Episode 3 widmet sich dem „Do or Die“-Spiel gegen Gastgeber Dänemark – das dramatisch im Penaltyschießen verloren geht und das Vorrunden-Aus besiegelt.

#EishockeyDeutschland – Die WM 2025 erzählt diese Achterbahnfahrt mit einem besonderen Blick hinter die Kulissen: Spieler wie Moritz Seider, Tim Stützle, Dominik Kahun, Lukas Reichel oder Philipp Grubauer stehen ebenso im Fokus wie internationale Stars wie Clayton Keller (USA), David Pastrnak (CZE) und Nikolaj Ehlers (DEN). Die finale Langfassung erscheint parallel mit Episode 3 auf MagentaTV. Die Serie startet am Sonntag, 1. Juni um 12 Uhr mit Episode 1, Episode 2 folgt am 8. Juni, das große Finale und die Langversion am 15. Juni – jeweils um 12 Uhr.

WM – live bei MagentaSport

Sonntag, 25.05.2025

ab 19.30 Uhr: FINALE

Sonntag, 01.06.2025

um 12 Uhr: #EishockeyDeutschland – Die WM 2025 Episode 1

