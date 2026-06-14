US-Routinier für die Offensive: Kassel Huskies verpflichten Matt White

Kassel. (PM Huskies) Die Kassel Huskies haben eine weitere Importstelle für die Saison 2026/27 besetzt.

Mit Matt White wechselt ein offensivstarker und äußerst erfahrener Angreifer nach Nordhessen. Der US-Amerikaner stand zuletzt drei Spielzeiten bei den Grizzlys Wolfsburg unter Vertrag und wird künftig das Trikot der Schlittenhunde tragen.

Der in Whittier, Kalifornien, geborene Außenstürmer blickt auf eine lange und erfolgreiche Karriere in Nordamerika und Europa zurück. Nach starken Jahren in der USHL und NCAA sammelte White zunächst Erfahrungen in der ECHL und AHL, ehe ihn sein Weg erstmals nach Europa führte. Über Stationen in Slowenien, der KHL und der DEL entwickelte sich der Linksschütze zu einem der konstantesten Offensivspieler im deutschen Eishockey.

Bereits in seinen ersten beiden DEL-Spielzeiten für die Augsburger Panther erzielte White beachtliche 91 Scorerpunkte in 102 Spielen. Anschließend gewann er mit den Eisbären Berlin in den Jahren 2021 und 2022 zwei deutsche Meisterschaften und gehörte auch dort zu den offensiven Leistungsträgern. In insgesamt 385 DEL-Partien sammelte der heute 36-Jährige bislang starke 362 Scorerpunkte.

Zuletzt lief White drei Jahre für die Grizzlys Wolfsburg auf. Dabei war er sowohl in der Saison 2024/25 als auch in der Saison 2025/26 punktbester Spieler der Niedersachsen. Nach 49 Punkten in 52 Spielen vor zwei Jahren, ließ er in der abgelaufenen Spielzeit weitere 45 Punkte in 51 Partien folgen. Auch in den Playoffs wusste der US-Amerikaner regelmäßig Akzente zu setzen und bringt die Erfahrung aus mehr als 40 DEL-Playoffspielen mit nach Nordhessen.

Neben Tyler Benson, Hunter Garlent sowie Chris Wilkie wird Matt White der vierte Kontingentspieler im Rudel. Insgesamt dürfen in der DEL2 sechs „Kontis“ lizenziert werden, wovon vier pro Spiel im Kader stehen können. Matt White wird die Rückennummer 97 tragen.

Huskies-Sportdirektor Daniel Kreutzer: „Matt hat über viele Jahre hinweg bewiesen, dass er zu den konstantesten Offensivspielern im deutschen Eishockey gehört. Seine Zahlen sprechen für sich, aber noch wichtiger ist die Art und Weise, wie er das Spiel liest und seine Qualitäten in entscheidenden Situationen einbringt. Er verfügt über enorme Erfahrung, hat auf höchstem Niveau gespielt und Verantwortung in erfolgreichen Mannschaften übernommen. Die Aussicht, möglicherweise einen deutschen Pass zu erhalten, macht Matts Verpflichtung noch wertvoller für uns. Unabhängig davon wird er mit seiner Offensivqualität, seiner Übersicht und seiner Ruhe am Puck eine sehr wichtige Rolle in unserer Offensive einnehmen. Seine Vielseitigkeit lässt außerdem die Möglichkeit zu, auch auf der Position des Mittelstürmers zu agieren. Wir haben somit alle Optionen.“

Matt White: „Meine Familie und ich freuen uns schon sehr auf Kassel. Für uns beginnt ein neues Kapitel und ich kann es kaum erwarten, loszulegen, das Team kennenzulernen und gemeinsam eine erfolgreiche Saison zu spielen.“

Der aktuelle Huskies-Kader für die DEL2 Saison 2026/27 (Stand 14.06.2026)

Tor: Philipp Maurer, Leon Willerscheid, Alexander Pankraz

Verteidigung: Leonhard Korus, Manuel Schams, Marco Müller, Ben Stadler, Johannes Huss, Lucas Dumont

Sturm: Jake Weidner, Maciej Rutkowski, Tyler Benson, Laurin Braun, Till Michel, Yannik Valenti, Michael Bartuli, Hunter Garlent, Darren Mieszkowski, Tristan Keck, Chris Wilkie, Matt White

Trainer: Petteri Väkiparta (Head Coach), Sven Valenti (Assistant Coach), Christopher Gibson (Goalie- & Videocoach)

143 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro