US-Herren gewinnen Olympiagold mit 2:1-Sieg nach VerlÃ¤ngerung gegen Kanada

Mailand. (PM USHockey) Jack Hughes (Canton, Michigan/New Jersey Devils) erzielte in der VerlÃ¤ngerung den Siegtreffer zum 2:1-Sieg der US-amerikanischen Eishockey-Herrenmannschaft gegen Kanada im Finale der Olympischen Winterspiele 2026 in der Milano Santagiulia Eishockeyarena.

Mit diesem Sieg beendet das Team USA das Turnier ungeschlagen mit einer Bilanz von 4-2-0-0 (Siege-Siege nach VerlÃ¤ngerung-Niederlagen nach VerlÃ¤ngerung). Die USA gewannen damit ihre dritte Goldmedaille bei Olympischen Winterspielen (nach 1980 und 1960) und ihre erste seit 46 Jahren.

â€žDieses Spiel war in vielerlei Hinsicht eine Inspiration fÃ¼r unser Landâ€œ, sagte Mike Sullivan, Cheftrainer der US-amerikanischen Eishockey-Olympiamannschaft der Herren. â€žDas sind allesamt groÃŸartige Spieler, und wir sind ein Team im wahrsten Sinne des Wortes. Wir hatten jede Menge PersÃ¶nlichkeit in der Aufstellung.â€œ

Matt Boldy (Millis, Massachusetts/Minnesota Wild) erÃ¶ffnete den Torreigen nach sechs Minuten, als er den Puck Ã¼ber die ausgestreckten SchlÃ¤ger zweier kanadischer Verteidiger lupfte, in die Angriffszone eindrang und allein vor dem kanadischen TorhÃ¼ter Jordan Binnington stand. Er nutzte seine Chance und traf per RÃ¼ckhand. Auston Matthews (Scottsdale, Arizona/Toronto Maple Leafs) und Quinn Hughes (Canton, Michigan/Minnesota Wild) verbuchten Assists.

Mitte des zweiten Drittels erspielte sich Brock Nelson (Warroad, Minnesota/Colorado Avalanche) eine Breakaway-Chance, die jedoch von Binnington vereitelt wurde. Wenige Minuten spÃ¤ter parierte US-TorhÃ¼ter Connor Hellebuyck (Commerce, Michigan/Winnipeg Jets) einen Schuss des Kanadiers Connor McDavid im Eins-gegen-Eins und sicherte so die knappe FÃ¼hrung.

Kanada erhielt in der 9:55 Minute des zweiten Drittels ein langes FÃ¼nf-gegen-Drei-Powerplay, doch Hellebuyck hielt mit mehreren Paraden die FÃ¼hrung.

1:44 Minuten vor Drittelende erzielte Cale Makar nach einem Bully mit einem Handgelenkschuss vom linken Bullykreis den Ausgleich fÃ¼r Kanada.

In den ersten Minuten des letzten Drittels zeigte Hellebuyck eine akrobatische Parade, als er Devon Toews aus kÃ¼rzester Distanz mit dem SchlÃ¤gerblatt Ã¼ber die Torlinie lenkte und so das Unentschieden hielt. Im dritten Drittel blieb es torlos, sodass die Partie in die VerlÃ¤ngerung ging.

In der 1:41 Minute der VerlÃ¤ngerung fÃ¼hrte Zach Werenski (Grosse Pointe Woods, Michigan/Columbus Blue Jackets) den Puck in die Angriffszone und spielte einen Querpass zu Jack Hughes im Slot, der den Puck zwischen den Beinen des Tores zum Siegtreffer versenkte.

Hellebuyck parierte 41 SchÃ¼sse fÃ¼r die USA.

Team USA hatte mit 28:42 SchÃ¼ssen deutlich weniger TorschÃ¼sse als Kanada. â€¦ Die USA und Kanada konnten ihre beiden Powerplay-Chancen nicht nutzen. â€¦ Quinn Hughes wurde zum besten Verteidiger und Connor Hellebuyck zum besten TorhÃ¼ter des Turniers gewÃ¤hlt.

Bronze sicherte sich Finnland mit einem 6:1 Sieg gegen die Slowakei.