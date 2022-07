US-Boy verstÃ¤rkt die TÃ¶lzer LÃ¶wen

Bad Tölz. (PM Löwen) Der US-Amerikaner Dillon Eichstadt verstärkt die Tölzer Defensive in der neuen Saison. Der 28-jährige Familienvater war zuletzt zwei Jahre in...

Bad Tölz. (PM Löwen) Der US-Amerikaner Dillon Eichstadt verstärkt die Tölzer Defensive in der neuen Saison.

Der 28-jährige Familienvater war zuletzt zwei Jahre in Coventry in England aktiv. Seine Ausbildung absolvierte der Linksschütze an der Universität von Bemidji. „Dillion ist ein Leader und wird unseren jungen Spielern helfen. Er ist ein sehr guter Eisläufer“, sagt Trainer Ryan Foster.

„Wir haben uns erkundigt und die Informationen, die wir bekommen haben, waren sehr übereinstimmend. Aaron Fox, ein ehemaliger Spieler und jetziger Trainer in England, hat uns hier auch sehr gut informiert. Wir freuen uns, dass sich Eichstadt für uns entschieden hat“, erklärt Geschäftsführer Ralph Bader.

Dillon Eichstadt wird zum Trainingsauftakt im 14. August in Bad Tölz sein und ist ein wichtiger Baustein in der Defensive des Oberliga-Teams der Tölzer Löwen.