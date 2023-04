US-Boy Ryan Boucher erster Neuzugang beim ERSC

Amberg. (PM ERSC) Der ERSC Amberg kann seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison in der Eishockey-Bayernliga vermelden. Es handelt sich um den 25-jährigen...

Es handelt sich um den 25-jährigen Angreifer Ryan Boucher aus Fitchburg/Massachusetts. In seiner Heimat spielte er für die Norwich University Cadets in der New England Hockey Conference. Im Vorjahr trainierte und spielte er beim Süd-Oberligisten EC Peiting und half vor allem aus, als deren Lazarett beinahe schon überfüllt war. Er hatte dabei 7 Einsätze mit 5 Scorerpunkten. Boucher ist Leutnant bei der US-Army, stationiert in Nordbayern. Für die Amberger Verantwortlichen ist er kein unbeschriebenes Blatt, denn zum Ende der vergangenen Saison trainierte er bereits mehrfach mit dem Löwen-Team und hinterließ einen sehr guten Eindruck: „Ryan hat eine enorme Grundschnelligkeit und sucht den direkten Weg Richtung Tor“, weiß der sportliche Leiter Chris Spanger zu berichten. Boucher wird die Rückennummer 21 erhalten.

Nicht mehr dabei ist dagegen Tanner Campbell, der den Verein verlassen wird. Der 26-jährige sympathische Kanadier aus Kelowna (BC) hatte leichte Anlaufschwierigkeiten, hatte mit 38 Scorerpunkten aus 36 Begegnungen am Ende doch eine insgesamt ordentliche Bilanz. „Wir wünschen Tanner für die Zukunft alles Gute“, so Spanger.

Auch Kevin Schmitt ein Bayernliga-All-Star

Eine weitere Auszeichnung für Akteure des ERSC und ein zusätzlicher Beleg für dessen insgesamt erfolgreiche Saison, denn zwei Akteure der Wild Lions sind durch die Jury von ‚bayernhockey.com‘ ins All-Star-Team der abgelaufenen Saison gewählt worden. Dabei war es nur logisch, dass Goalie Timon Bätge als bester Spieler der Liga in dieser Auswahl seinen Platz bekommen hat, aber mit Kevin Schmitt steht noch ein weiterer Amberger im Team. Der ERSC-Kapitän, der in der abgelaufenen Spielzeit als Verteidiger in 34 Spielen 11 Tore und 13 Torvorlagen lieferte, bildet die Abwehr mit dem Schongauer Daniel Holzmann. Im Angriff landete der Miesbacher Patrick Asselin in der Auswahl, neben ihm die beiden Königsbrunner Tim Bullnheimer und Marco Sternheimer, letzterer mit 95 (!) Scorerpunkten auch der erfolgreichste Angreifer der Bayernliga.

