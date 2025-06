US-Boy besetzt die dritte Kontingentstelle in Bayreuth

Bayreuth. (PM Tigers) Zuletzt in Frankreich aktiv, wechselt mit Alex Barber ein Center nach Oberfranken, der einige Jahre in seiner Heimat dem Universitäts-Sport nachging.

Der 1,80 Meter große Rechtsschütze verbrachte fünf Spielzeiten an der Bowling Green State University in seinem Heimatstaat Ohio, wo er stets zu den Leistungsträgern zählte und im fünften Jahr das Team als Kapitän aufs Eis führte.

Die renommierte Universität, die nach amerikanischen Verhältnissen fast in der Nachbarschaft zu Columbus – der Heimatstadt von Alex – liegt, spielt eine wichtige Rolle bei der Familie Barber. So war Großmutter Sue Eiskunstlauftrainerin für jungen Studenten, Großvater Les unterrichtete Englisch an der gleichen Uni und Vater Tim jagte selbst dem Puck für Bowling Green hinterher und kam dort zu Meisterehren.

Nach seiner erfolgreichen Hockey-Karriere in Bowling Green wo er die Studienjahrgängen Supply Chain Management und Finanzwesen belegte und was einen Masterabschluss in Betriebswirtschaft nach sich zog, entschied sich Barber für eine Engagement in Europa. In der Nähe von Paris heuerte er bei Cergy-Pontoise an und verblieb zwei Jahre dort in der Ligue Magnus. Im ersten Jahr scheiterte man knapp im Halbfinale am späteren Meister Dragons de Rouen bevor man in der vergangenen Saison in die Relegation musste, dort die Liga aber halten konnte.

„Alex‘ Spiel dreht sich um sein Schlittschuhlaufen. Er ist seinen Gegnern immer wieder voraus und nutzt dabei seine Schnelligkeit und sein Schlittschuhkönnen. Er ist kämpferisch und spielt beherzt und mit Begeisterung, mit und ohne Puck. Seine Position ist sehr solide und er ist in allen Zonen verantwortungsvoll. Alex beherrscht den Raum hervorragend, sucht ständig nach seinen Mitspielern und ist sich der Position der gegnerischen Verteidiger bewusst. Er spielt zielstrebig und wirkt, obwohl er nicht groß ist, körperlich viel dominanter als seine Größe aussagt“, freut sich Head-Coach Suarez auf den neuen Kontingentstürmer.

Wir konnten mit Alex telefonieren und ihm erste Fragen zu seinem neuen Team stellen.

Alex, wo erreichen wir dich gerade?

Alex Barber: Im Augenblick bin ich in meiner Heimatstadt Columbus, Ohio. Ich verbringe derzeit viel Zeit mit meiner Familie und Freunden. In der Freizeit spielen wir gerne Golf.

Wie weit kannst du etwas zu Deutschland sagen?

Alex Barber: Ehrlicherweise weiß ich noch nicht viel über das Leben Deutschland aber ich bin sehr offen und freue mich sehr, bald etwas über die Kultur Deutschland kennen lernen zu dürfen und mit den Menschen zu interagieren. Ich kenne aber ein paar Spieler, die in Deutschland bereits aktiv waren. Einige haben mir Tipps gegeben, was mich erwartet. Es wird spannend und ich bin mir sicher, dass wir alle hart für das Team arbeiten werden, um Erfolg zu haben.

Du hast fünf Jahre an der Universität verbracht. Wie hast du diese erlebt?

Alex Barber: Ja, ich hatte das große Glück, College-Hockey spielen zu können. Hochschulsport ist in vielen Fällen der beste Weg, um professionell zu spielen. Gleichzeitig einen Abschluss machen zu können, ist einen Win-Win-Situation. Zudem habe ich viele Freundschaften schließen können, die ein Leben lang halten werden. Die Jahre an der Uni waren mit Abstand die besten fünf Jahre meines Lebens bisher.

Der Gang nach Europa war, um etwas Neues kennen zu lernen?

Alex Barber: Ja, auch das. Ich habe die letzten beiden Jahre in Europa wirklich genossen. Das Hockey dort ist wirklich gut. Es wird viel Können gefordert und das merkt man auch. Besonders auf der größeren Eisfläche. Hier gibt es dann viel mehr Platz für Spielzüge, was großen Spaß macht.

Mit welchen Erwartungen kommst du bzw. setzt du dir Ziele?

Alex Barber: Wichtig ist, dass wir als Team funktionieren. Es ist unmöglich jedes Spiel zu gewinnen aber ich erwarte schon, dass wir so antreten, dass wir jeden Abend eine Chance haben, das Spiel für uns zu entscheiden.

Wie verbringst du den Rest des Sommers, bevor du nach Bayreuth kommen wirst?

Alex Barber: Natürlich versuche ich das schöne Wetter zu genießen und freue mich meine Familie und meine Freunde oft sehen zu können. Aber das Sommertraining läuft bereits. Derzeit gehe ich vier Mal in der Woche ins Fitnessstudio und zwei Mal die Woche aufs Eis. Die wird sich, umso näher die Saison rückt, noch nach oben korrigieren, sodass ich vier Mal die Woche skaten gehen werde.

Alex, vielen Dank für deine ersten Einschätzungen. Wir wünschen dir noch eine schöne restliche Sommerpause und freuen uns, dich bald in Bayreuth auf der Eisfläche begrüßen zu dürfen. -av-

Kader 2025/2026

Trainer: Larry Suarez, Marco Ludwig

Torhüter: Maximilian Meier

Verteidiger: Michal Spacek, Adam Schusser, Jan Niklas Pietsch, Jannis Hüserich, Ondrej Nedved

Stürmer: Sam Verelst, Dominik Piskor, Lars Stelzmann, Jan Hammerbauer, Aidan Brown, Florian Lüsch, Kyle Bollers, Alex Barber

