US-Amerikaner Anthony Louis zu den Tigers

Langnau. (PM SCL Tigers) Nachdem Sean Malone (USA) diese Woche für zwei Jahre bei den SCL Tigers unterschrieben hat, folgt ihm sein Landsmann Anthony Louis aus der KHL nach Langnau.

Der 28-jährige Center unterzeichnet einen Einjahresvertrag und komplettiert bei den Emmentalern die Imports für die bevorstehende Saison.

Anthony Louis (175 cm / 70 kg) studierte von 2013 bis 2017 an der Miami Universität (Ohio) und debütierte gegen Ende seiner College-Karriere in der AHL (Rockford IceHogs). Anschliessend spielte der 28-jährige Center 6 Jahre in der zweithöchsten nordamerikanischen Liga (Rockford IceHogs, Charlotte Checkers, Texas Stars), wo er stets zu den besten Punktesammlern seines Teams gehörte und in seiner letzten Saison in 68 Spielen 55 Punkte holte. Letzte Saison stand der US-Amerikaner bei Barys Astana in der KHL unter Vertrag und war dort ebenfalls viertbester Skorer seiner Mannschaft. „Anthony Louis ist ein technisch sehr versierter Spieler und hat seine Stärken im Offensivspiel. Er wird uns gerade im Powerplay weiterhelfen“, unterstreicht Pascal Müller, Leiter Sport der Tigers, die Qualitäten des neuen Verstärkungsspielers.

Louis repräsentierte zudem vor seiner Profi-Karriere die USA an drei Junioren Weltmeisterschaften und gewann mit der U18 einmal Gold (2012) und einmal Silber (2013). Beim Gewinn der Silbermedaille waren die beiden neuen Tigers-Stürmer, Anthony Louis und Sean Malone, gar Teamkameraden und laufen nach 10 Jahren nun wieder im selben Team auf. Louis hat für die bevorstehende Saison 2023/24 bei den Tigers unterschrieben und wird mit der Nummer 18 spielen.

