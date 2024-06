Urgestein bleibt Scorpions treu

Mellendorf. (PM Scorpions) Die Hannover Scorpions sind stolz darauf, dass der erfahrene Defender Andy Reiss weiterhin ein wichtiger Teil des Teams sein wird, nachdem...

Mellendorf. (PM Scorpions) Die Hannover Scorpions sind stolz darauf, dass der erfahrene Defender Andy Reiss weiterhin ein wichtiger Teil des Teams sein wird, nachdem sich nun auf eine weitere Saison geeinigt wurde.

Reiss ist ein wahres Urgestein und inzwischen lebende Legende des Clubs! Der Linksschütze, der auch durch seine besonderen schlittschuhläuferischen Fähigkeiten immer wieder begeistert, hatte auch 2010 beim Gewinn der Deutschen Meisterschaft maßgeblichen Anteil am größten Erfolg der Scorpions bis dato.

In der vergangenen Saison hat Andy Reiss die beindruckende Marke von 1.000 Profispielen erreicht. Die Hannover Scorpions hoffen nun auf viele weitere erfolgreiche Spiele mit Andy im Trikot der Mannschaft. Nach einigen Verletzungen in der letzten Saison ist Andy wieder vollständig genesen und brennt auf die neue Spielzeit.

„Wir freuen uns, dass Andy auch in der kommenden Saison mit all seinen Fähigkeiten nun schon im 6. Jahr in Folge für die Scorpions auflaufen wird“, so Geschäftsführer Jochen Haselbacher nach der Vertragsverlängerung.