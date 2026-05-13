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Update zur Stadion-Erweiterung des EVZ

13. Mai 20261 Mins read77
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Zuger Stadion, die OYM hall - © EV Zug
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Zug. (PM EVZ) Der EVZ erweitert unter dem Projektnamen «Keep Building» sein Stadion, die OYM hall.

Im Herbst 2027 und pünktlich zum 60-Jahr-Jubiläum wird diese mit einem grösseren Volumen von rund 9000 Plätzen neu eröffnet. Auf der Baustelle herrscht schon jetzt Hochbetrieb.

Die Bauarbeiten rund um die Erneuerung der Heimstätte des EVZ laufen nach Plan. Ende Mai 2026 wird Etappe 5 von 9 abgeschlossen sein. Einen detaillierten Überblick über das Keep Building-Projekt und die einzelnen Bau-Etappen gibt es auf unserer Website «Keep Building».

Ab 1. Juni und nach Ende der National Games in Zug ist die OYM hall komplett geschlossen. Im Innern wird alles für die Anhebung des Stadiondachs vorbereitet. Diese Anhebung wird voraussichtlich am 20. Juli starten und dauert 8-10 Tage. Für die Dachanhebung müssen auch im Innenbereich notwendige Stützgerüstarbeiten vorgenommen werden. Dies kann zu verlängerten Arbeitszeiten – welche von der Stadt Zug bewilligt wurden – und zusätzlichen Lärm-Immissionen führen. Der EVZ legt grossen Wert darauf, diese so gering wie möglich zu halten. Die betroffenen Anwohner wurden am 8. Mai mittels Infobrief persönlich informiert.

Im Fokus steht im Sommer 2026 auch der Anbau Süd. Die Sportsbar 67 wird im Erdgeschoss neu und grosszügiger gebaut. Ebenfalls im Erdgeschoss entsteht ein neuer, grossräumiger EVZ Fan Store. Im 1. OG auf der Südseite ist das neue Restaurant Tugium (Lateinisch für «Zug») im Bau.

Die neue Sportsbar 67, der Fan Store und das Tugium werden bereits zum Saisonstart 2026/27 in Betrieb genommen.

Erstes Heimspiel im Oktober

Sowohl das Men’s wie auch das Women’s Team werden zum Saisonstart im September ausschliesslich Auswärtsspiele bestreiten. Das erste Heimspiel des Men’s Team steigt am Freitag, 23. Oktober 2026 in der OYM hall.

Am Saalplan ändert sich für die Saison 2026/27 nichts, Saisonkartenbesitzer können ihr Abo wie gehabt verlängern. In der Saison 2027/28 und nach Ende sämtlicher Bauarbeiten fasst die OYM hall dann rund 9000 Plätze und die Platzvergabe in der Arena muss neu gedacht werden. Für diese «neue Platzvergabe» wird es eine klare Prioritätenliste geben, sämtliche Saisonkartenbesitzer der Spielzeit 2026/27 erhalten dabei Vorrang und können ihre Prioritäten rechtzeitig anmelden.

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