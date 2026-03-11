Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Update zum Gesundheitszustand von Jordan Murray

11. März 20261 Mins read267
Jordan Murray - © EC KAC; Herbert Wieser
Klagenfurt. (PM KAC / EM) Nach dem Abbruch der Playoff-Viertelfinalbegegnung zwischen dem EC-KAC und Fehérvár AV19 informiert der Klub über den gesundheitlichen Zustand von Verteidiger Jordan Murray, der auf der Spielerbank kollabiert war.

Der Auftakt der Playoffs 2026 und die damit einhergehende sportliche Euphorie ist beim EC-KAC am Dienstagabend angesichts der dramatischen Szenen rund um Jordan Murray spät im ersten Spielabschnitt gänzlich verflogen. Der Verteidiger kollabierte in der 18. Spielminute auf der Spielerbank, verlor zunächst das Bewusstsein und dann auch sämtliche Vitalzeichen. Die Vereinsärzte Dr. Hannes Florianz und Dr. Günther Bachler, zu Hilfe eilende, dem Spiel beiwohnende (Notfall-)Mediziner/innen sowie Sanitäter/innen setzten über mehrere Minuten hinweg und letztlich erfolgreich reanimierende Maßnahmen. Der Kanadier erlangte dadurch Transportfähigkeit, sodass seine weiterführende, stabilisierende Behandlung im Klinikum Klagenfurt vollzogen werden konnte.

Mit Stand vom Mittwochmorgen befindet sich Jordan Murray in der Aufwachphase aus dem künstlichen Tiefschlaf, sein medizinischer Zustand ist aktuell stabil.

Über die Auswirkungen der Ereignisse auf den weiteren Verlauf der Playoffs 2026 wird der EC-KAC zu einem späteren Zeitpunkt und in Abstimmung mit der win2day ICE Hockey League informieren.

Aktuell sind die Gedanken der Mannschaft, des Trainer- und Betreuerstabs sowie der gesamten Organisation bei Jordan Murray. Gleichzeitig bedankt sich der Klub bei den zahlreichen medizinischen Helferinnen und Helfern für deren rasches, entschlossenes und letztlich rettendes Handeln.

In Deutschland kennen die Fans Jordan Murray aus seiner Zeit in Wolfsburg, Mannheim und Schwenningen. Außerdem spielte er für Riga (KHL) und Jönköping (Schweden). In der American Hockey League bestritt er 174 Partien für die Binghampton- und Belleville Senators.

