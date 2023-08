Update zu Verletzungen des HCAP

Artikel anhören Ambrì. (PM HCAP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta gibt bekannt, dass sich der österreichische Stürmer, Dominic Zwerger, beim letzten Freundschaftsspiel am Samstag in...

Ambrì. (PM HCAP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta gibt bekannt, dass sich der österreichische Stürmer, Dominic Zwerger, beim letzten Freundschaftsspiel am Samstag in Sursee gegen Mountfield eine Verletzung des linken Schultergelenks zugezogen hat.

Die spezialärztlichen Untersuchungen haben ergeben, dass Dominic nicht operiert werden muss. Die Genesungszeit wird auf sechs bis acht Wochen veranschlagt.

Im gleichen Spiel gegen die Tschechen erlitt Verteidiger Tim Heed eine Verletzung der Kniescheibe. Fachärztliche Untersuchungen haben glücklicherweise einen Bruch ausschliessen können. Tim wird etwa zehn Tage lang nicht einsatzbereit sein. Der HCAP ist aber zuversichtlich, dass er rechtzeitig zum Saisonstart wieder fit ist.

Ebenfalls im Freundschaftsspiel gegen Mountfield erlitt der tschechische Center Michael Spacek eine Schulterprellung, während sich der Verteidiger Kilian Zündel im Spiel gegen Luleå eine Muskelverletzung im Bauch zuzog. Die Untersuchungen, denen sich beide unterzogen haben, schlossen schwerwiegende Verletzungen aus. Über ihren Einsatz in den nächsten Freundschaftsspielen wird kurzfristig entschieden werden.

Schliesslich gibt der HCAP bekannt, dass Inti Pestoni, der während des Turniers in Sursse vorsorglich geschont wurde, dem technischen Stab wieder zur Verfügung steht und dass Jakob Lilja auf dem Weg zurück ist. Über seinen Einsatz für das Turnier in Yverdon wird in Kürze entschieden.

