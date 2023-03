Update zu mÃ¶glichem Spiel 6 der KÃ¶lner Haie: Doch kein Helene Fischer Konzert in der Lanxess Arena!

Köln. (PM Haie) Aufgrund der kurzfristigen Konzertverschiebungen von Helene Fischer gehen die Haie und die PENNY DEL davon aus, dass die LANXESS arena den...

Köln. (PM Haie) Aufgrund der kurzfristigen Konzertverschiebungen von Helene Fischer gehen die Haie und die PENNY DEL davon aus, dass die LANXESS arena den Haien für ein mögliches Spiel 6 im Viertelfinale am Sonntag, den 26. März, nun doch zur Verfügung steht.

Ein finales „Go“ der Arena wird in Kürze erwartet.

Möglich wird die Austragung, weil sich Sängerin Helene Fischer laut Medienberichten einen Rippenbruch zugezogen hat. Dadurch mussten alle geplanten sechs Konzerte der Sängerin abgesagt werden.

Auf Instagram meldete sich Helene Fischer an ihre Fans: „Mein Anspruch, euren Erwartungen gerecht zu werden, ist sehr hoch, denn ihr seid der Motor, der mich antreibt. Ihr ermöglicht es uns, unsere Leidenschaft auszuleben und dafür bin ich sehr dankbar. Ich hoffe, ihr wisst, wie leid mir das tut, denn ich weiß, wie groß die Freude ist, dass es endlich losgeht und wie viele Unannehmlichkeiten eine Verlegung für euch mit sich bringt.“

Des einen Freud ist des Anderen Leid, sagt man da wohl. Da kann man nur gute Besserung der Künstlerin wünschen und dem Arena-Management ein glückliches Händchen bei zukünftigen Planungen.

UPDATE: Mögliches Spiel 6 des Viertelfinals kann in Köln ausgetragen werden

Die LANXESS arena hat heute Vormittag wie erwartet final bestätigt, dass wir ein mögliches Viertelfinalspiel 6 am Sonntag, den 26. März, in der LANXESS arena austragen können. Es wird somit keinen Umzug der Haie zu Spiel 6 der Serie gegen Mannheim nach Krefeld geben. Dieser war geplant worden, da die LANXESS arena wegen eines Konzertes belegt war. Dieses Konzert von Helene Fischer musste nun aufgrund einer Verletzung der Künstlerin verlegt werden.

Wir danken allen Beteiligten, dass es nun „grünes Licht“ für dieses mögliche Spiel in Köln gibt. Unser Dank geht auch an die YAYLA Arena, die Krefeld Pinguine, die PENNY DEL und die Adler Mannheim für das sehr kollegiale Miteinander sowie an das Fanprojekt für die Unterstützung und an unsere Fans und Partner für Ihr Verständnis bei diesem komplizierten Thema. Bei aller Freude, das mögliche Spiel nun doch in unserer Arena austragen zu können, wünschen wir Helene Fischer gute Genesung und eine erfolgreiche Tournee.

