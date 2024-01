Update zu den AusfÃ¤llen bei den Selber WÃ¶lfen

Artikel anhören Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe haben seit geraumer Zeit mit namhaften Ausfällen zu kämpfen. Lukas Vantuch fehlt seit Ende Oktober, Maximilian...

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe haben seit geraumer Zeit mit namhaften Ausfällen zu kämpfen.

Lukas Vantuch fehlt seit Ende Oktober, Maximilian Gläßl seit Mitte Dezember, Steve Hanusch und Michel Weidekamp seit Anfang Januar. Wann mit dem ein oder anderen Rückkehrer zu rechnen ist, gaben die Verantwortlichen nun bekannt.

Lukas Vantuch

Lukas Vantuch laboriert an einer Oberkörperverletzung, die er sich am 29.10.2023 beim Spiel gegen den ESV Kaufbeuren zugezogen hat, als er einen Schuss geblockt hat. Der Stürmer steht zwischenzeitlich schon wieder mit der Mannschaft beim Training am Eis. Zu seinem Comeback könnte der Deutsch-Tscheche aller Voraussicht nach in der kommenden Woche beim Heimspiel gegen den ESV Kaufbeuren kommen.

Maximilian Gläßl

Maximilian Gläßl hatte seinen letzten Einsatz am 15.12.2023 im Auswärtsspiel bei den Krefeld Pinguinen. Er leidet an einer Unterkörperverletzung und steigert aktuell unter physiotherapeutischer Aufsicht langsam die Belastung. Hier entscheidet sich von Woche zu Woche, wann er wieder voll ins Training einsteigen kann.

Steve Hanusch

Steve Hanusch schied am 02.01.2024 im Spiel gegen die Dresdner Eislöwen verletzt aus, nachdem er vorher schon leicht angeschlagen in den Dienst der Mannschaft gestellt hatte. Er ist mittlerweile wieder ins Training eingestiegen. Wann er wieder für den Spielbetrieb zur Verfügung stehen kann, entscheidet sich Tag für Tag.

Michel Weidekamp

Michel Weidekamp stand zuletzt am 05.01.2024 gegen die Starbulls Rosenheim im Lineup. Unser Torwart leidet an den Nachwirkungen einer verschleppten Erkältung, von denen er sich nun erst vollständig erholen muss, ehe er sich wieder belasten kann. Wie lange der Heilungsprozess dauert, kann man aktuell noch nicht genau sagen.

„Wir gehen verantwortungsvoll mit der Gesundheit unserer Spieler um. Deshalb wollen wir kein Risiko eingehen und geben jedem verletzten oder erkrankten Spieler die notwendige Zeit. sich wirklich vollständig auszukurieren“, erklärt Wölfe-Geschäftsführer Sven Gerike.