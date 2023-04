Update: Paukenschlag in Hamburg! Die Crocodiles mÃ¼ssen Insolvenz anmelden

Hamburg. (EM) Vor knapp vier Jahren, im Juli 2019, hatte Hamburgs Eishockey Oberligist Crocodiles Hamburg erst eine Planinsolvenz erfolgreich abgeschlossen. Nun soll der Klub...

Nun soll der Klub aus der Hansestadt nach einem Bericht des Hamburger Abendblatt erneut vor der Pleite stehen.

Wie das Blatt berichtet, werden die Crocodiles am Montag Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens stellen. Auf einer Gesellschafterversammlung am Donnerstag soll die Entscheidung gefallen sein, dass der Gesellschafterkreis ein Finanzloch von ca. 150.000 Euro durch den Verlust eines Sponsors nicht auffangen will.

Nach dem Rückzug der Hamburg Freezers aus der DEL waren die Crocodiles der einzige professionelle Eishockeyklub in Hamburg. Durch die erschwerten Bedingungen in der maroden Spielstätte im Eisland Farmsen hatten die Crocodiles in den letzten Jahren immer mit Wettbewerbsnachteilen gegenüber ihren Ligarivalen zu kämpfen.

Sportlich waren die von Henry Thom trainierten Crocodiles in dieser Saison im Playoff-Achtelfinale in drei Spielen gegen den SC Riessersee ausgeschieden.

Eine Zukunft in der Oberliga oder gar ein erneutes Insolvenzverfahren in Eigenregie, um wie 2018 den Spielbetrieb aufrechterhalten zu können, scheint derzeit eher unwahrscheinlich. Eventuell könnte es in der Regionalliga Nord einen Neustart geben. Das ist heute aber noch mehr als eine vage Hoffnung. Mittlerweile haben sich die Crocodiles zur Gesellschafterversammlung geäußert. Die entsprechende Pressemitteilung nachfolgend im Wortlaut:

1. Hamburger Eissport GmbH insolvent

Die Spielbetriebs GmbH der Crocodiles Hamburg ist in eine finanzielle Notlage geraten.

Anfang April dieses Jahres erhielt die 1. Hamburger Eissport GmbH die schriftliche Absage eines bis dahin für die nächste Spielzeit sicher geglaubten neuen Hauptsponsors. Bereits in der abgelaufenen Saison 2022/2023 musste der Spielbetrieb ohne einen Hauptsponsor durch die Gesellschafter mit erheblichen, finanziellen Mitteln sichergestellt werden.

Die Bereitschaft der Gesellschafter war stets vorhanden aufgelaufene, nicht unerhebliche finanzielle Defizite aus der Spielzeit 2022/23 auszugleichen. Eine weitere Spielzeit ohne einen neuen Hauptsponsor würde jedoch neue und noch weitaus höhere finanzielle Defizite entstehen lassen. Für die abgelaufene und anstehende Spielzeit 2023/24 steht aktuell eine Finanzierungslücke mit einem mittleren sechsstelligen Betrag bevor. Welche in der Gesamtsumme dann nicht mehr für die Gesellschafter der 1. Hamburger Eissport GmbH tragbar wäre.

Eine langfris4g fehlende Zukunftsperspektive der Crocodiles Hamburg, ohne eine neue Spielstätte in Hamburg bringt große Nachteile bei der Sponsorensuche mit sich. Sie erschwert auch im erheblichen Maße die Akquisition von Neusponsoren. Erschwerend dazu kommt die, bedingt durch die Corona Pandemie, dem sich daran anschließenden Ukraine Krieg und die damit verbundene Energiekrise sowie eine allgemeine, inflationäre, rezessive Wirtschaftslage. Diese Rahmenbedingungen machen es Unternehmen wie auch Bestandssponsoren immer schwerer sich auf ein Sponsoring finanziell einzulassen. Aus heutiger Sicht ist auch keine wesentliche Besserung der allgemeinen Rand- und Rahmenbedingungen im Hamburger Eishockeysport in nächster Zeit erkennbar.

Auch wenn die Gesellschafter Ihren Verpflichtungen bis an die eigene finanzielle Schmerzgrenze immer nachgekommen sind, fehlt es immer noch an Perspek4ven für die Crocodiles Hamburg, deren Fans und am Ende auch dem Eishockeysport in Hamburg insgesamt. Eine weitere Saison unter diesen Aspekten in einer professionalisierten Oberliga Nord würde nur weitere und nicht mehr tragbare höhere Defizite entstehen lassen.

Die Gesellschafter der 1. Hamburger Eissport GmbH haben sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, am Ende hat in der Nacht vom 20. auf den 21.04.2023 die Gesellschafterversammlung den Beschluss gefasst kein weiteres Kapital zur Verfügung zu stellen und sind zu der Auffassung gekommen, dass die Anmeldung einer Insolvenz unvermeidbar ist.

Die Gesellschafter sind sich den folgenschweren Konsequenzen bewusst und bedauern zutiefst diesen zwingend erforderlichen Schritte gehen zu müssen.

Wir Gesellschafter bedanken uns bei allen Mitarbeitern, ehrenamtlichen Helfern und Spielern die sich, teilweise mit großem persönlichem Engagement, für die Crocodiles Hamburg und deren Fortbestand bis zuletzt eingesetzt hat. In der Hoffnung auf ein wenig Verständnis für diesen schweren Gang bedanken wir uns abschließend bei den Fans der Crocodiles Hamburg für deren große Unterstützung in den letzten Jahren.

Gesellschafterversammlung, Hamburg den 21.04.2023

