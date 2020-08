Update: Berner Cup / Meisterschaft / Swiss Ice Hockey Cup

Langenthal. (PM SCL) Der Berner Cup vom 25.08. – 28.08.2020 wird aufgrund des verschobenen Meisterschaftsstarts ebenfalls neu angesetzt. In Absprache mit den National League...

Langenthal. (PM SCL) Der Berner Cup vom 25.08. – 28.08.2020 wird aufgrund des verschobenen Meisterschaftsstarts ebenfalls neu angesetzt.

In Absprache mit den National League Clubs wurden folgende Daten festgelegt:

▪ Di, 08.09.2020 SC Langenthal vs. EHC Biel

▪ Do, 10.09.2020 EHC Biel vs. SC Bern

▪ Mi, 16.09.2020 SC Langenthal vs. SCL Tigers

▪ Fr, 18.09.2020 SCL Tigers vs. SC Bern

Aufgrund der dicht gedrängten Vorbereitungsprogramme der jeweiligen Clubs wird das Turnier nicht an vier aufeinanderfolgenden Tagen ausgetragen. Der Modus wurde ebenfalls angepasst. Jede Mannschaft bestreitet zwei Spiele. Die Punkte werden analog der Meisterschaft vergeben. Das Team mit den meisten gewonnenen Punkten und dem besten Torverhältnis gewinnt den Berner Cup 2020. Alle Spiele beginnen jeweils um 19:30 Uhr. Die Stadionkapazität am Berner Cup beträgt 1000 Zuschauer. Es werden vier voneinander getrennte Sektoren gebildet. Jeder Sektor verfügt über separate sanitäre Anlagen sowie Verpflegungsmöglichkeiten. Der Einlass erfolgt ausschliesslich mit personalisierten Tickets. An den Eingängen werden diese mit einem amtlichen Ausweis kontrolliert. Die Tickets können online unter seetickets.ch oder auf der Geschäftsstelle des SC Langenthal, unter Angabe der Personendaten, bezogen werden. Es gibt keine Abendkasse. Im Stadion gilt strikte Maskenpflicht. Detaillierte Informationen zum Vorverkauf, Türöffnung etc. folgen zu gegebener Zeit auf den bekannten SCL-Kanälen.

Meisterschaftsstart

An der a. o. Ligaversammlung vom 14. August wurde der Meisterschaftsstart der Swiss League auf den 2. Oktober verschoben. Ab dem 1. Oktober sind in der Schweiz wieder Grossanlässe mit mehr als 1000 Zuschauern möglich. Am 2. September gibt der Bundesrat die Rahmenbedingungen bezüglich der Durchführung von Grossanlässen bekannt. Anschliessend liegt die Entscheidungshoheit bei den kantonalen Behörden, welche die Zuschauerkapazität pro Stadion gemäss Schutzkonzept genehmigen werden.

Voraussichtlich dürfen im Stadion Schoren aufgrund des Contact-Tracings nur nummerierte Sitzplätze angeboten werden. Gemeinsam mit der KEB AG, dem AföS, der Gastronomie und der Stadion-Sicherheit arbeitet der SC Langenthal mit Hochdruck an einem Schutzkonzept für den Spielbetrieb in der Swiss League. Sobald der SC Langenthal alle Bedingungen der Behörden bezüglich Stadionbesuche kennt, werden die Fans (Fankartenbesitzer) über das weitere Vorgehen informiert. Die fünf Meisterschaftsspiele, welche im September geplant waren, werden im Februar entsprechend angehängt. Somit kann die volle Anzahl an Qualifikationsspielen ausgetragen werden. Der SCL startet am 2. Oktober mit einem Heimspiel gegen den EHC Winterthur in die Meisterschaft 2020/21.

SIHC

Das Cup-Spiel gegen den EHC Olten findet am Sonntag, 4. Oktober statt (ursprünglich 15. September). Informationen bezüglich Stadionkapazität und Vorverkauf folgen zu gegebener Zeit auf den gewohnten SCLKanälen.

