Unzufriedener Filip Reisnecker verlässt Weißwasser schon wieder

Weißwasser/O.L. (PM Füchse) Die Lausitzer Füchse und Stürmer Filip Reisnecker haben sich im beiderseitigen Einvernehmen auf eine vorzeitige Auflösung des bestehenden Vertrages geeinigt.

Der 23-jährige Angreifer war erst zu Beginn der aktuellen Saison nach Weißwasser gewechselt und kam seither für die Füchse in der DEL2 zum Einsatz. Filip Reisnecker hat den Wunsch geäußert, seine sportliche und persönliche Entwicklung unter anderen Rahmenbedingungen weiterzuführen.

„Filip ist mit seiner Unzufriedenheit und dem Wunsch an uns herangetreten, seinen Vertrag aufzulösen. Nach eingehender interner Beratung haben wir entschieden, dem stattzugeben und den Vertrag in beiderseitigem Einverständnis aufzulösen. Wir wünschen Filip für die Zukunft alles Gute“, so Jens Baxmann, Sportlicher Leiter der Lausitzer Füchse.

Seine Karriere in Zahlen

