Unzeitig und Reinholz verlängern in Sonthofen

Sonthofen. (PM ERC) Der ERC Sonthofen kann die beiden nächsten Vertragsverlängerungen verkünden: Christopher Unzeitig und Marco Reinholz bleiben den Schwarz-Gelben ein weiteres Jahr erhalten....

Sonthofen. (PM ERC) Der ERC Sonthofen kann die beiden nächsten Vertragsverlängerungen verkünden: Christopher Unzeitig und Marco Reinholz bleiben den Schwarz-Gelben ein weiteres Jahr erhalten.

Damit sichert sich der Eishockey-Landesligist zwei kampfstarke Stürmer.

Christopher Unzeitig war bereits 2011 Teil des Bayernliga-Kaders der damaligen ERC Bulls. Nach zwei Spielzeiten in Bratislava (U20) zog es ihn 2014 für drei Jahre zu den Black Dragons Erfurt in die Oberliga Nord, ehe er stadtintern zum EHC Erfurt in die Thüringen-Liga wechselte. Im Jahr 2021 kehrte er schließlich zu seinem Heimatverein ERC Sonthofen zurück, wo er als unermüdlicher Kämpfer geschätzt wird.

Auch Marco Reinholz wird weiterhin für die Oberallgäuer auflaufen. Der 28-Jährige stammt aus der Talentschmiede des ERC Ingolstadt und durchlief dort alle Altersklassen. Anschließend spielte er fünf Spielzeiten lang für die 1b-Mannschaft der Ingolstädter. Im Jahr 2019 zog es ihn aus beruflichen Gründen ins Allgäu, wo er für die SG Oberstdorf/Sonthofen auf Punktejagd ging. Im darauffolgenden Jahr wechselte er dann in das ERC-Aufgebot. Reinholz ist ein zuverlässiger Teamplayer, der sich jederzeit in den Dienst der Mannschaft stellt.

4866 WM-Eröffnung 2027 in einem Fußballstadion? Deutschland hat den Zuschlag für die Austragung der Eishockey Weltmeisterschaft 2027 erhalten. Die Arenen in Mannheim und Düsseldorf sind die Spielorte. Sollte der DEB versuchen, ähnlich wie 2010 auf Schalke, ein "Outdoor-Eröffnungsspiel", in einer großen Fußball-Arena zu organisieren? Ja unbedingt, die Zeit ist reif dafür. Nein, das Spiel in der Schalker Arena war ein einmaliges Ereignis und sollte es auch bleiben. Mir egal, ist nicht so wichtig.