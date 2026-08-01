Unverhofft kommt leider oft: Pioneers müssen auf Head Coach Janne Grönvall verzichten

Dornbirn. (PM Pioneers) Die Pioneers Vorarlberg müssen kurz vor dem geplanten Trainingsstart eine unerwartete Personaländerung bekannt geben.

Head Coach Janne Grönvall, der ursprünglich am Montag in Zürich landen und seine Tätigkeit bei den Pioneers Vorarlberg aufnehmen sollte, wird seine Position aus privaten Gründen nicht antreten können.

Janne Grönvall bedauert seine Entscheidung sehr: „Es tut mir sehr leid, dass ich nicht kommen kann. Es wäre eine großartige Chance für mich gewesen. Ich wünsche den Pioneers für die kommende Saison alles Gute.“

Auch bei den Pioneers sorgt diese Nachricht für großes Bedauern. Der Verein respektiert die Entscheidung von Head Coach Janne Grönvall und wünscht ihm alles Gute für die Zukunft.

Die Verantwortlichen beraten derzeit intern über die weitere Vorgehensweise. Parallel dazu wurde bereits die Suche nach einem geeigneten Ersatz aufgenommen, damit die Position des Head Coaches möglichst zeitnah neu besetzt werden kann.

Sobald es Neuigkeiten gibt, werden die Pioneers Vorarlberg darüber informieren.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Janne Grönvall @ Elite Prospects

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