Unvergessliche Momente in der olympischen Eishockeygeschichte

Das olympische Eishockeyturnier hat viele spannende Episoden gehabt, von überraschenden Siegen bis hin zu Toren, die den Tod bedeuten.

Eishockey ist eine der beliebtesten Sportarten im olympischen Winterprogramm und es scheint, dass jede Ausgabe der Spiele einen unglaublichen Moment bietet.

Das olympische Debüt von Eishockey… bei den Sommerspielen

Sie haben vielleicht gedacht, dass Eishockey eine der ursprünglichen Sportarten der Winterspiele ist, weil es das Wort ‘Eis’ im Namen trägt.

Und obwohl es stimmt, dass es bei den ersten Olympischen Winterspielen 1924 in Chamonix auf dem Programm stand, gab es sein olympisches Debüt vier Jahre zuvor, bei den Olympischen Sommerspielen 1920 in Antwerpen.

Dort gewann Kanada die erste seiner neun Goldmedaillen im Männerwettbewerb.

Großbritannien gewinnt Gold

Großbritannien hat 11 Goldmedaillen bei den Olympischen Winterspielen gewonnen, darunter im Eishockeyturnier der Herren bei den Spielen 1936 in Garmisch-Partenkirchen.

In Anbetracht des Mangels an Einrichtungen und der geringen Beteiligung Großbritanniens an diesem Sport war die Goldmedaille, die das favorisierte Kanada im Finale mit 2:1 gewann, eine Überraschung.

Wenn Sie aber auch bedenken, dass acht der 12 Spieler des britischen Teams in Kanada aufgewachsen sind (und insgesamt neun dort geboren wurden), dann verstehen Sie ein bisschen mehr von diesem überraschenden Sieg über das nordamerikanische Team, das bis dahin im olympischen Wettbewerb ungeschlagen gewesen war.

Dominik Hasek führt die Tschechische Republik zum Sieg

NHL-Spieler traten erstmals beim olympischen Eishockeyturnier bei den Spielen 1998 in Nagano an, wo die meisten Teams ihre besten Waffen mitbringen konnten.

Kanada zum Beispiel brachte zukünftige Hall of Famers wie Wayne Gretzky, Eric Lindros und Patrick Roy. Die Tschechische Republik hatte auch Spieler, aber trotzdem galt ihr Kader als einer der schwächsten in Nagano.

Offensichtlich hat diese Information die Tschechen nicht erreicht, denn im Halbfinale besiegten sie Kanada im Elfmeterschießen (wobei Dominik Hasek alle Kanadier schlug), um das Finale gegen Russland zu erreichen.

Im Finale war Hasek ein noch größerer Gigant, der alle 21 Schüsse abwehrte. Ein einziges Tor von Petr Svoboda reichte aus, um der Tschechischen Republik einen unerwarteten Sieg und die erste olympische Goldmedaille im Herreneishockey zu bescheren.

Miracle on Ice

Jeder Eishockeyfan kennt die Geschichte vom „Miracle on Ice“. Vor dem Hintergrund einer starken politischen und nationalen Rivalität stand ein Team der Vereinigten Staaten, das fast ausschließlich aus College-Spielern bestand, im Finale der Olympischen Winterspiele 1980 in Lake Placid dem sowjetischen Moloch gegenüber.

Zwei Tage vor Beginn der Olympischen Spiele war die Sowjetunion der überwältigende Favorit. Die beiden Mannschaften hatten sich in einem Freundschaftsspiel im Madison Square Garden getroffen und die Sowjets hatten die Vereinigten Staaten mit 10:3 besiegt.

Doch die US-Mannschaft schaffte es bis ins Finale des olympischen Turniers, wo sie erneut auf die Sowjetunion treffen würde. Obwohl die Amerikaner dreimal in Rückstand gerieten, gewannen sie am Ende mit 4:3, wobei Torhüter Jim Craig mit 36 Paraden der herausragende Spieler war.

Das „Miracle on Ice”, wie es seither genannt wird, wurde zur Legende und war Gegenstand mehrerer Bücher und sogar eines Films. Im Jahr 2000 nannte die Associated Press diesen Moment den größten Sportmoment des 20. Jahrhunderts.

