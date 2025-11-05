Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home International Turniere Deutschland Cup UnterstÃ¼tzung beim Deutschland-Cup: Woodcroft Teil des slowakischen Trainerteams
Deutschland CupKassel Huskies

UnterstÃ¼tzung beim Deutschland-Cup: Woodcroft Teil des slowakischen Trainerteams

5. November 20251 Mins read51
Share
Trainer Todd Woodcroft von den Kassel Huskies - Â© Marco Leipold / City-Press
Share

Kassel. (PM Huskies) Cheftrainer Todd Woodcroft nutzt die aktuelle LÃ¤nderspielpause im Rahmen des Deutschland-Cups, um zusÃ¤tzliche internationale Erfahrungen zu sammeln.

Der Cheftrainer der Schlittenhunde unterstÃ¼tzt die slowakische Nationalmannschaft beim Turnier in Landshut.

UrsprÃ¼nglich reiste der 53-jÃ¤hrige Kanadier zu Wochenbeginn mit Sportdirektor Daniel Kreutzer nach Landshut, um die Partien des Deutschland-Cups zu verfolgen und dabei EindrÃ¼cke fÃ¼r seine weitere Arbeit zu gewinnen. Nach einigen AusfÃ¤llen im Trainerteam der Slowakei, bat der slowakische Verband Woodcroft um seine UnterstÃ¼tzung fÃ¼r das Turnier. Dieser Bitte ist der Cheftrainer der Kassel Huskies gerne nachgekommen.

Woodcroft blickt in seiner Trainerkarriere bereits auf vielfÃ¤ltige internationale Erfahrungen zurÃ¼ck. In verschiedenen Funktionen war er fÃ¼r vier Nationen bei insgesamt sieben A- und zwei U20-Weltmeisterschaften Teil des Trainerstabs. Mit Team Kanada gewann er 2004 die Goldmedaille, denselben Erfolg feierte er 2017 als Assistenztrainer mit der schwedischen Nationalmannschaft. Zudem sicherte er sich 2022 mit Schwedens U20-Auswahl als Co-Trainer die Bronzemedaille.

Der Deutschland-Cup der Herren in Landshut beginnt am Donnerstag. Die Slowakei trifft am Mittag zum Auftakt auf Ã–sterreich, die deutsche Auswahl um 19:45 auf Lettland. Zum Duell zwischen der deutschen Nationalmannschaft und der von Woodcroft unterstÃ¼tzten slowakischen Auswahl kommt es schlieÃŸlich am Sonntag. Der Deutschland-Cup der Damen beginnt bereits am heutigen Mittwoch.

Derek Dinger, GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der EC Kassel Huskies, sieht in der Anfrage der slowakischen Nationalmannschaft eine besondere Aufgabe fÃ¼r den Cheftrainer der Huskies: â€žDie Anfrage des slowakischen Verbands ist eine groÃŸe Ehre fÃ¼r ihn. Die Nominierung ist eine BestÃ¤tigung der guten Arbeit, die er fÃ¼r unsere Organisation leistet. Wir wÃ¼nschen Todd uns seinem Team viel Erfolg fÃ¼r das Turnier!â€œ

Todd Woodcroft: â€žIch habe mich sehr Ã¼ber den Anruf des slowakischen Verbandes gefreut. Ich bin mir sicher, es wird eine wertvolle Erfahrung sein, den Deutschland-Cup von hinter der Bande, statt lediglich von den ZuschauerrÃ¤ngen zu verfolgen. Ich bin zuversichtlich, dass diese Erfahrung auch den Huskies weiterhelfen wird, da ich so neue Kontakte zu verschiedenen Spielern aus verschiedenen LÃ¤ndern knÃ¼pfen werden kann.â€œ

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!

931
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den MÃ¤nnern?

Share
Previous post Warum die Grizzlys mit ihrem LeistungstrÃ¤ger Julian Melchiori bis 2028 verlÃ¤ngert haben

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht verÃ¶ffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank fÃ¼r Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de erÃ¶ffnet Kanal fÃ¼r freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +Deutschland CupHintergrund / InterviewsÃ–sterreich / Ã–EHV

Ã–sterreichs Peter Schneider: „Wir wollen immer die beste Leistung abrufen“

Wien. (PM Ã–EHV) Peter Schneider fÃ¼hrt das Nationalteam als KapitÃ¤n in den...

By4. November 2025
Deutschland CupÃ–sterreich / Ã–EHV

Ã–sterreich: Kader-Update Herren / Nachwuchs-Teams in NOR, HUN und SLO im Einsatz

Wien. (PM Ã–EHV) November-Breakt in Europas Ligen. Damit steht alles im Zeichen...

By4. November 2025
DEB-TeamDeutschland Cup

Kader-Update: Rieder fÃ¤llt aus, Tuomie rÃ¼ckt ins Aufgebot

MÃ¼nchen. (PM DEB) Bundestrainer Harold Kreis hat eine kurzfristige Ã„nderung fÃ¼r den...

By4. November 2025
! +DEB-TeamDeutschland Cup

Der „Deal“ mit Mo MÃ¼ller, Tuomie als NachrÃ¼cker – Bundestrainer Harold Kreis erklÃ¤rt Kader-Strategie, DEB-Frauen „superheiÃŸ“ auf Titelverteidigung

Bonn. (PM MagentaSport | MediaService) Nur 2 Trainingseinheiten, kleine Fragezeichen â€“ und...

By4. November 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten