UnterstÃ¼tzung beim Deutschland-Cup: Woodcroft Teil des slowakischen Trainerteams

Kassel. (PM Huskies) Cheftrainer Todd Woodcroft nutzt die aktuelle LÃ¤nderspielpause im Rahmen des Deutschland-Cups, um zusÃ¤tzliche internationale Erfahrungen zu sammeln.

Der Cheftrainer der Schlittenhunde unterstÃ¼tzt die slowakische Nationalmannschaft beim Turnier in Landshut.

UrsprÃ¼nglich reiste der 53-jÃ¤hrige Kanadier zu Wochenbeginn mit Sportdirektor Daniel Kreutzer nach Landshut, um die Partien des Deutschland-Cups zu verfolgen und dabei EindrÃ¼cke fÃ¼r seine weitere Arbeit zu gewinnen. Nach einigen AusfÃ¤llen im Trainerteam der Slowakei, bat der slowakische Verband Woodcroft um seine UnterstÃ¼tzung fÃ¼r das Turnier. Dieser Bitte ist der Cheftrainer der Kassel Huskies gerne nachgekommen.

Woodcroft blickt in seiner Trainerkarriere bereits auf vielfÃ¤ltige internationale Erfahrungen zurÃ¼ck. In verschiedenen Funktionen war er fÃ¼r vier Nationen bei insgesamt sieben A- und zwei U20-Weltmeisterschaften Teil des Trainerstabs. Mit Team Kanada gewann er 2004 die Goldmedaille, denselben Erfolg feierte er 2017 als Assistenztrainer mit der schwedischen Nationalmannschaft. Zudem sicherte er sich 2022 mit Schwedens U20-Auswahl als Co-Trainer die Bronzemedaille.

Der Deutschland-Cup der Herren in Landshut beginnt am Donnerstag. Die Slowakei trifft am Mittag zum Auftakt auf Ã–sterreich, die deutsche Auswahl um 19:45 auf Lettland. Zum Duell zwischen der deutschen Nationalmannschaft und der von Woodcroft unterstÃ¼tzten slowakischen Auswahl kommt es schlieÃŸlich am Sonntag. Der Deutschland-Cup der Damen beginnt bereits am heutigen Mittwoch.

Derek Dinger, GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der EC Kassel Huskies, sieht in der Anfrage der slowakischen Nationalmannschaft eine besondere Aufgabe fÃ¼r den Cheftrainer der Huskies: â€žDie Anfrage des slowakischen Verbands ist eine groÃŸe Ehre fÃ¼r ihn. Die Nominierung ist eine BestÃ¤tigung der guten Arbeit, die er fÃ¼r unsere Organisation leistet. Wir wÃ¼nschen Todd uns seinem Team viel Erfolg fÃ¼r das Turnier!â€œ

Todd Woodcroft: â€žIch habe mich sehr Ã¼ber den Anruf des slowakischen Verbandes gefreut. Ich bin mir sicher, es wird eine wertvolle Erfahrung sein, den Deutschland-Cup von hinter der Bande, statt lediglich von den ZuschauerrÃ¤ngen zu verfolgen. Ich bin zuversichtlich, dass diese Erfahrung auch den Huskies weiterhelfen wird, da ich so neue Kontakte zu verschiedenen Spielern aus verschiedenen LÃ¤ndern knÃ¼pfen werden kann.â€œ

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!