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Herner EVRatinger Ice Aliens

Unterhaltsamer Abend Ratinger Ice Aliens am Essener Westbahnhof!

13. September 20261 Mins read69
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Hernes Bauer Neudecker vor Ratingens Keeper Linus Schwarte - © Daniela Schmidt
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Ratingen. (PM Ice Aliens) Freitag früh um ca. 0:30 wird wahrscheinlich der letzte Ratinger Spieler nach dem Training in Essen ins Bett gekommen sein, um am nächsten Morgen ab 7:00 Uhr wieder seinem Job nachzugehen, damit er um 17:45 Uhr schon wieder in Essen beim Treffpunkt zum Spiel sein kann.

So sieht das derzeitige Pensum der Jungs durch die Hallenschließung in Ratingen aus.

Trotzdem wird keiner der leider nur knapp 300 Zuschauer an diesem Abend unzufrieden nach Hause gefahren sein. Die Jungs haben wieder ein starke Partie abgeliefert. Zwar gewann der Oberligist aus Herne mit 5:3, doch die Ice Aliens hielten prima dagegen und die Miners konnten sich mehrmals bei Torhüter Blumenkamp bedanken, dass die Ratinger nicht noch mehr Tore schossen.
Standesgemäß ging Herne in Drittel eins mit 0:1 in Führung, doch Jääskeläinen glich noch im gleichen Abschnitt zum 1:1 aus. In Durchgang zwei nutzten die Gäste ein Überzahlspiel zum 1:2, doch Toni Lamers konnte zum 2:2 ausgleichen. Auch die erneute Herner Führung im letzten Abschnitt zum 2:3 in Überzahl konnten die Ice Aliens erneut durch Jääskeläinen, ebenfalls in Überzahl, zum 3:3 ausgleichen.

Erst das 3:4 durch Kölsch gut fünf Minuten vor dem Ende brachte Herne entscheidend in Vorsprung, als der starke Goalie Linus Schwarte für einen sechsten Feldspieler vom Eis genommen wurde, erzielte Balla 24 Sekunden vor dem Ende das 3:5 ins verwaiste Ratinger Gehäuse.

Cheftrainer Frank Gentges war insgesamt zufrieden: „Die Mannschaft hat gegen einen höherklassigen Gegner gut ausgeschaut und sich genügend Chancen für mindestens 2-3 Tore mehr erspielt, aber die muss man dann auch verwerten, wenn man gewinnen will. Schlussendlich haben viel zu viele Strafminuten, wovon mindestens vier Strafzeiten unberechtigt waren und ein sehr starker gegnerischer Torwart die Möglichkeit auf einen Sieg verhindert.“

Kommenden Freitag geht’s an der Brehmstraße gegen das Team aus Leuven (Belgien) mit den Testspielen weiter.

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