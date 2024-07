Unter dem Schatten des Defekts im Eisstadion: DSC hÃ¤lt Jahreshauptversammlung ab

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC e.V. hatte eingeladen und 43 Mitglieder sind dem Ruf am 29.07.2024 in den Niederalteicher Hof in Hengersberg gefolgt....

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC e.V. hatte eingeladen und 43 Mitglieder sind dem Ruf am 29.07.2024 in den Niederalteicher Hof in Hengersberg gefolgt.

Überschattet wurden die Berichte der Vorstandschaft durch die derzeitigen Probleme durch den Schaden an der Kälteanlage im Deggendorfer Eisstadion.

Nach der Begrüßung durch den 1. Vorstand Artur Frank, berichtete André Schmidt ausführlich über die Nachwuchsabteilung, Hans-Joachim Früh über die Abteilung Eiskunstlauf und Thomas Thammer über die Medien- und Öffentlichkeitsarbeit, bevor Stefan Liebergesell mit dem Kassenbericht mahnende Worte fand. Bei einem Etat in der letzten Saison von fast 400.000 Euro macht sich die allgemeine Preissteigerung deutlich bemerkbar. Vor allem bei den Bus- und Reisekosten. Dass am Ende eine schwarze Null stand, darf also nicht als Selbstverständlichkeit gesehen werden.

Im Anschluss bescheinigten die Kassenprüfer Veronika Prem und Philip Absolon dem Verein eine Kassenführung ohne Beanstandung für die Wirtschaftsjahre 2022/23 und 2023/24. Sie empfahlen der Mitgliederversammlung die Entlastung der Vorstandschaft, die der Empfehlung folgte.

Ebenfalls positiv abgestimmt wurde über die Anhebung der Mitgliedsbeiträge (für Erwachsene von 60 auf 85 Euro) und einer Satzungsänderung zur Einladung zu zukünftigen Mitgliederversammlungen, die nun ausschließlich über die Vereinsmedien erfolgen können.

Zum Abschluss der Veranstaltung kündigte André Schmidt seinen Rücktritt vom Amt als Vorstand aus beruflichen Gründen an. Er wird der Organisation aber in anderer Funktion erhalten bleiben. Artur Frank, Stefan Liebergesell und Thomas Thammer werden den Stammverein zu dritt durch die anstehende Saison führen, bevor sie das Zepter an eine neue Führungsmannschaft übergeben werden.

Der Schaden am Eisstadion und die damit verbundene verspätete Eisbereitung war dann noch Thema für Artur Frank und Stefan Liebergesell. Dankbar ist man hier für die zahlreichen Unterstützungsangebote und Spenden. Nicht nur aus dem Umfeld der eigenen Fans, sondern deutschlandweit schlägt dem Verein eine Welle der Hilfsbereitschaft entgegen. Auch die Stadt Deggendorf und der ihr Oberbürgermeister Dr. Moser hat sich umgehend eingeschaltet, sodass die Arbeiten bereits begonnen werden konnten. Getrübt wird dies zwar von gelegentlichen Äußerungen und Anfeindungen in den sozialen Medien, aber unterm Strich überwiegt der Optimismus, dass die Saison unter Anstrengungen bewältigt werden kann, falls die versprochenen Unterstützungen auch so eintreffen. Mit beitragen werden dazu auch Sponsoren wie Arcobräu aus Moos und der Verbrauchermarkt Globus in Plattling, die eine Fanparty möglich machen werden, sowie ein Benefiz-Golf-Turnier. Details sollen in den nächsten Tagen bekannt gegeben werden.