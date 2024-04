„Unsere Tochter ist hier geboren und wir fÃ¼hlen uns sehr wohl“ – Wayne Simpson bleibt ein Panther

Ingolstadt. (PM ERCI) Der ERC Ingolstadt aus der PENNY DEL (Deutsche Eishockey Liga) hat den Vertrag mit einem langjährigen Leistungsträger verlängert. Wayne Simpson, der...

Wayne Simpson, der seit 2019 das blau-weiße Trikot trägt, bleibt bis 2025 ein Panther.

In der abgelaufenen Saison verbuchte der US-Amerikaner 33 Punkte (neun Tore, 24 Vorlagen) in 56 Partien. In den Playoffs war er der punktbeste Profi des ERC, obwohl er die letzten beiden Spiele verletzungsbedingt verpasste.

„Wayne identifiziert sich zu hundert Prozent mit Ingolstadt und dem ERC. In den fünf Jahren, die er inzwischen in unserem Trikot aufläuft, hat er herausragende Leistungen gebracht. Ähnlich wie das gesamte Team konnte er in der Hauptrunde der abgelaufenen Saison sein Potential zwar nicht konstant abrufen, war dann in den Playoffs aber bis zu seiner Verletzung wieder einer unserer besten Spieler“, sagt Sportdirektor Tim Regan. „In den Gesprächen hat er sich sehr motiviert gezeigt, nächste Saison wieder neu anzugreifen. Mit seinen Fähigkeiten kann er nach wie vor ein Schlüsselspieler für uns und einer der Top-Stürmer der DEL sein.“

Der 34-Jährige geht damit in seine sechste Spielzeit an der Donau und ist nun nach Fabio Wagner der dienstälteste Panther. Gleich in seiner Debütsaison 2019/20 wurde der Stürmer mit 56 Punkten Topscorer in der deutschen Eliteliga und sammelte in seinen ersten vier Jahren durchschnittlich gut einen Zähler pro Partie. Mit inzwischen 223 Scorerpunkten in 253 Spielen liegt er in der ewigen DEL-Topscorerliste des ERC Ingolstadt auf Rang vier.

„Ingolstadt ist für meine Familie und mich zu einem Zuhause geworden. Unsere Tochter ist hier geboren und wir fühlen uns sehr wohl. Außerdem liebe ich es, in der SATURN-Arena vor unseren großartigen Fans zu spielen“, erklärt Simpson. „Ich freue mich, beim ERC bleiben zu können und werde mit dem Team intensiv dafür arbeiten, nächste Saison wieder erfolgreicher zu sein.“