„Unsere Pflicht, weiteren Schaden für die Krefeld Pinguine und für Ben Johnson abzuwenden“ – Pinguine und Ben Johnson lösen den Vertrag wieder auf

Krefeld. (EM/PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine hatten am Freitag verkündet bei der Suche nach einem Center für die erste Reihe fündig geworden zu sein.

Der 28-jährige US-Amerikaner Ben Johnson sollte in der kommenden Saison für die Seidenstädter auf Torejagd gehen. Johnson stand in der abgelaufenen Saison beim slowakischen Erstligisten HC Note Zamky unter Vertrag.

Den aufmerksamen Eishockeyanhängern war allerdings schnell aufgefallen, dass Ben Johnson eine eher ungewöhnliche Vita aufweist. Zwischen 2016 und 2018 hat er nicht aktiv Eishockey gespielt. Aus gutem Grund, denn im Herbst 2016 wurde er wegen eines Sexualdelikts aus dem Jahr 2013 zu einer dreijährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Johnson gehörte seinerzeit zum Juniorenteam der Windsor Spitfires und hat als damals 18- jähriger eine 16- jährige zu Oralsex gezwungen und sie anschließend vergewaltigt. Die New Jersey Devils lösten daraufhin den Vertrag mit dem 2012 in der dritten Runde an Position 90 gedrafteten Johnson.

Aufgrund dieser Vorgeschichte schlug den Pinguinen ein Sturm der Entrüstung, aber auch wohlwollendes Vertrauen bezüglich der zehn Jahre zurückliegenden Tat entgegen. Auch das Statement von Sportdirektor Peter Draisaitl pro Johnson konnte die Stimmungslage nicht mehr kippen.

Heute nun verkünden die Pinguine die Vertragsauflösung mit Ben Johnson in beiderseitigem Einvernehmen.

Krefeld Pinguine Geschäftsführer Peer Schopp: „Wir sind aufgrund der Entwicklungen der letzten Tage zu dem Entschluss gekommen, dass es unsere Pflicht ist, weiteren Schaden für die Krefeld Pinguine und für Ben Johnson abzuwenden. Deswegen haben wir am Samstagabend mit Ben telefoniert und sind mit Ihm einvernehmlich zu dem Ergebnis gekommen, dass beide Seiten davon profitieren, wenn wir den Vertrag auflösen.“

Die Krefeld Pinguine bedanken sich bei Ben Johnson für einen professionellen Austausch und wünschen Ihm und seiner Familie alles Gute für die Zukunft.

